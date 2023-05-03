奧黛麗赫本戴過的Tiffany名鑽5度變身　小鳥環繞拱128克拉黃鑽

▲Tiffany重新設計Tiffany Diamond傳奇黃鑽，靈感源自傳奇設計師Jean Schlumberger的經典石上鳥作品。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co.慶祝紐約第五大道57街The Landmark旗艦店開幕，重新打造鎮店之寶82個切面、重達128.54克拉的枕形黃鑽Tiffany Diamond，從傳奇設計師Jean Schlumberger經典石上鳥作品獲得啟發，創作出5隻動作各異的鑲鑽小鳥環繞著Tiffany Diamond飛行的新版胸針，為此著名巨鑽第5度改版。





▲奧黛麗赫本曾佩戴Tiffany Jean Schlumberger Ribbon Rosette傳奇黃鑽項鍊拍攝電影《第凡內早餐》宣傳照。





▲女神卡卡佩戴Tiffany Diamond傳奇黃鑽項鍊出席第91屆奧斯卡頒獎典禮。

1877年在南非出土的Tiffany Diamond是世上最大、最知名的黃鑽之一，原石重達287.42克拉，被Tiffany創辦人Charles Lewis Tiffany購得，在當時的首席寶石學家Dr. George Frederick Kunz監督下切割成82個切面、重達128.54克拉的枕形明亮式寶石，陸續以5種設計亮相，最負盛名為1961年女星奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）佩戴由Jean Schlumberger設計的Ribbon Rosette項鍊拍攝電影《第凡內早餐》宣傳照；1995年，此名鑽變身為石上鳥胸針現身在巴黎裝飾藝術博物館舉辦的Jean Schlumberger回顧展；2012 年改為華麗項鍊，女神卡卡 2019年出席奧斯卡、碧昂絲拍攝Tiffany形象廣告都戴此作品。





▲新版胸針造型為5隻鑲鑽小鳥環繞著Tiffany Diamond飛行。

全新風貌的Tiffany Diamond，呈現5隻姿態各異的鑲鑽小鳥，圍繞著此傳奇巨鑽飛行，共花費超過2,000小時精心打造，成就姿態靈動的鳥兒，也讓焦點黃鑽繼續閃耀傲人光芒，譜寫Tiffany傳奇。





▲妮可基嫚穿香奈兒禮服搭配海瑞溫斯頓鑽石耳環與鑽戒，閃耀2023 Met Gala紐約大都會博物館慈善晚宴。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）



▲妮可基嫚戴的海瑞溫斯頓絢漪錦簇Sparkling Cluster系列鑽石戒指。

同樣在紐約發跡的海瑞溫斯頓（Harry Winston），也是女星在紅毯上的愛牌，妮可基嫚（Nicole Kidman）日前出席Met Gala紐約大都會博物館慈善晚宴，選穿2004年拍攝香奈兒（CHANEL）經典5號香水時，由卡爾拉格斐特別為她量身訂製的粉紅羽毛晚禮服現身，由於綴滿羽毛與水晶的禮服已氣勢非凡，她選戴海瑞溫斯頓鑲嵌16.64克拉美鑽的Diamond Chandelier垂墜長耳環，搭配鑲有2.33克拉鑽石的絢漪錦簇Sparkling Cluster系列戒指，深具畫龍點睛之效。