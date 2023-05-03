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宋慧喬清透素顏穿FENDI高訂裙超仙！登Met Gala前準備過程曝光

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▲▼宋慧喬 。（圖／品牌提供）

▲宋慧喬首度登上時尚奧斯卡Met Gala 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

作為2023時尚奧斯卡Met Gala上受到矚目的亞洲臉孔，韓星宋慧喬穿上Kim Jones設計的FENDI 2023年春夏高訂時裝現身時，那股仙氣驚艷了許多觀眾，也讓人好奇這經典造型的幕後準備過程，品牌終於釋出更多花絮片段，讓觀眾身臨其境感受當下時刻。

▲▼宋慧喬 。（圖／品牌提供）

▲宋慧喬正式踏上Met Gala紅毯之前，準備過程曝光 。（圖／品牌提供）

在宋慧喬正式踏上Met Gala紅毯之前，她以幾乎素顏的面貌出現在花絮片段中，眼神潔淨、中長髮型未多加修飾，但她站在鏡頭前即是焦點，與那套浪漫的A字裙形成了對比。而後畫面中，宋慧喬接上低馬尾長辮，迷人的公主切讓整體多了個性氛圍，她側身依靠沙發將禮服透視輕盈元素表現得恰到好處。

▲▼宋慧喬 。（圖／品牌提供）

▲▼宋慧喬 。（圖／品牌提供）

▲宋慧喬穿上Kim Jones設計的FENDI 2023年春夏高訂時裝 。（圖／品牌提供）


話題回到禮服本身，品牌創意總監Kim Jones以90年代簡約主義合併高訂傳統技術，透過內衣為主題的春夏高訂系列，呈現女性私密面貌，細褶及出神入化的布料運用提升了層次感。直至登上正式紅毯時，為宋慧喬加入了亮麗的手提包及髮飾配件豐富整體造型。

▲Jennie 。（圖／品牌提供）

▲Jennie 穿著香奈兒1990/91 秋冬高級時裝系列象牙白公爵緞短洋裝 。（圖／品牌提供）

本次Met Gala另一個出彩焦點就是韓團BLACKPINK成員Jennie，她穿著香奈兒1990/91 秋冬高級時裝系列象牙白公爵緞短洋裝，腰間飾以白色山茶花與黑色蝴蝶結，一氣呵成的短裙結構，如鮮花綻放。會後她也與宋慧喬留下親密合照，讓雙方粉絲感到欣喜。

▲▼ 南韓2女神破天荒同框！宋慧喬、Jennie親暱貼臉自拍。（圖／翻攝自Harper`s BAZAAR Singapore官方Instagram）

▲宋慧喬、Jennie親暱貼臉自拍。（圖／翻攝自IG）

 ►MET Gala／Jennie穿香奈兒古董裙初登場　宋慧喬公主切髮型氣勢全開

 

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關鍵字：

fendi, 宋慧喬, Met Gala

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