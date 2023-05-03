想提早財富自由必學！富豪都有的6大習慣：每日復盤、投資人脈缺一不可

記者李薇／綜合報導 圖／達志示意圖

每個人都希望致富，讓自己的人生開掛，但想要成為有錢人，除了會賺錢之外，美國暢銷書作家湯姆柯利（Tom Corley）針對177位白手起家的富豪，進行5年的追蹤研究，發現他們有6大共通習慣，是擁有金流很重要的關鍵，想提早財富自由必學。

1.提早3小時起床

近50％有錢人都有早起的習慣，通常都會在工作3小時前起床，做運動、冥想或是閱讀等等，透過這段私人時間，先專注做好一天最重要的3件事情，提前醒腦，也能讓自己提高做事效率。

2.夢想可視化

將自己想要達到的目標與夢想，更具體的描繪出來，一般人通常都會想著「我要賺大錢」、「想住大房子」，但富人會更細節的分析想法，比如：「想要住在一個法式風格的莊園，窗戶一打開就有院子的玫瑰香飄散進來」，這會讓自己對實踐更有動力，全神貫注激發潛能。

3.建立良好人脈

多數人對於人際關係都是「擺爛式經營」，平時不聯絡，需要幫助才找人，這樣不是健康的關係，更多有錢人是會透過各種方式來維繫人脈，大到對方的商業需求、公司概況，小到對方的興趣、生日、家庭關係等等，用日常話題跟對方保持暢通聯繫，別小看這些貼心小細節，它很多時候會比金錢投資更具長尾效益。

4.好的閱讀習慣

有88%的富人每天至少都會有30分鐘的閱讀習慣，「書中自有黃金屋」這句話可不是白說，透過書裡借鑒別人的智慧與經歷，不僅充實自我，也能激盪出新想法，其中，成功人士自傳、個人思想提升與歷史書籍三大類，更是他們特別愛好的類別。

5.注重飲食與健康

富人在身體管理上，媲美企業經營，多數都有每天堅持運動的習慣，同時會挑選對身體健康以及滋養大腦的食材，比爾蓋茲（Bill Gates）就曾說過：「成功不是你擁有的錢或地位，而是你成為的人」。

6.獨處深度思考

除了每天身體的勞動，成功人士也會每天運用15到30分鐘，獨處思考自己的狀態、事業、健康等等，就像是存錢記帳一樣，只會把數據記下來是沒有用的，更多的是「復盤」，每天檢討今天的自己，才能讓明天更進步。