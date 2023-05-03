想凍齡，內在養護更關鍵！全年齡層女性必備3大營養素

記者李薇／綜合報導 圖／達志示意圖、品牌提供

母親節即將到來，除了家人團聚慶祝之外，媽媽的身體健康更是聚焦重點，屈臣氏專業藥師就針對現代忙碌的全年齡層媽媽，提出三大健康養護建議，從現在開始每天調理，補充全方位營養。

＃鈣質不足又流失

國民健康署研究指出，多數台灣民眾鈣質攝取不足，其中，又以女性更為嚴重，雖然身體出現缺鈣反應的高峰期在中高齡，但提前預防更重要，可以降低骨質疏鬆症、心臟病、免疫力低下等等，除了透過均衡飲食補充鈣質、適度曬曬太陽，更可以藉由日常補充維他命D來增進鈣吸收。

＃3C養成用眼過度

現代女性每天奔波於工作和生活之間，上班長時間用3C產品，下班還是要追劇、經營社群生活，比起過去用眼時間更長更多，應注意保養靈魂之窗，建議每日補充充足葉黃素，加強晶亮力；而挑選時不妨選擇游離型產品，分子較小能提高吸收效率。

＃作息不規律傷消化

現代女性生活作息不固定，加上多數外食，高油、高鹽又常有飲食不均衡的狀況，腸道長時間菌叢生態被破壞，都容易帶來許多疾病，建議定期攝取適量酵素或益生菌，幫助消化道維持正常機能。

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