H＆M X MUGLER必搶清單出爐！　性感馬甲、絕美西外、飾品⋯都超燒

記者王則絲／台北報導

H&M今年的設計師聯名系列迎來與MUGLER的重磅合作，日前於紐約舉辦慶祝活動，邀請眾星率先穿上「H&M X MUGLER」系列新裝，場面十分盛大。今（3日）媒體預覽活動上搶先近賞「H&M X MUGLER」全系列，列出5大必搶清單，包括性感馬甲、絕美西外、金屬飾品⋯⋯全都超級燒，5月11日開賣時直接鎖定目標！

▲「H&M X MUGLER」聯名系列將於5月11日在H&M台北微風松高店和網路商店開賣。（圖／記者王則絲攝）



性感馬甲

「H&M X MUGLER」系列囊括了多項MUGLER的經典設計，其中性感馬甲最具標誌性，本次聯名馬甲背心實屬必敗，堅實的馬甲線條上衣穿上後極顯腰身，像官方圖輯那樣搭上手袖配件，造型感更加提升。

▲網紗布段馬甲上衣。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）



類似的馬甲設計，也應用於運動風連帽外套上，下半部收腰的馬甲，特別時髦有型。

▲馬甲腰圍連帽外套。（圖／官網）



西裝外套

女裝一款墊肩西裝外套借鑒塑身衣，在腰間以透視網紗拼接，並在身前運用內衣排扣設計打造，穿起來的確有塑身衣的修身效果，顯身材同時又流露霸氣，為本系列中較為實穿的款式。

▲馬甲式羊毛外套。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



另一款鮭魚粉色西裝外套，面料上裝飾金屬胸針，很有前衛的風格，剪裁上也藏有小心機，穿上後胸前鏤空一條縫隙，製造若隱若現的氛圍。

▲沙漏曲線羊毛外套。（圖／記者王則絲攝）



洋裝禮服

「H&M X MUGLER」系列洋裝單品有許多，其中「鄭秀文同款」詢問度最高，鄭秀文早先於香港金像獎頒獎典禮上，正是以H&M X MUGLER作為戰袍登台，此款洋裝腰間、骨盆位置採透視設計，背面的綁繩則更提升性感韻味。

▲「鄭秀文同款」平口晚禮服。（圖／CFP、記者王則絲攝）



另一款馬甲式版型迷你洋裝也很值得購入，胸前小小中空凸顯性感，流暢的腰身線條修飾效果非常好。

▲馬甲式迷你洋裝。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）



透視裝

日前於紐約舉辦的時裝秀慶祝活動上，台灣KOL莫莉率先穿上聯名款赴美參加，當天她選穿的水晶網紗上衣幾乎是全透視！展露極致火辣就選這件，且其實這款男生也是可以駕馭的。

▲水鑽網紗上衣。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



MUGLER著名的網紗布段緊身衣，對於MUGLER粉來說最具辨識度，這回聯名推出的套裝，特別推薦給敢露、敢穿的朋友。

▲網紗布段緊身連身衣（Bodysuit）。（圖／官網）



金屬飾品

本次雙方聯名飾品系列也是一大亮點，其中星星耳環有推出兩種大小，耳夾款式任何人都能輕鬆配戴；M字皮帶亦是男、女都被燒翻的單品，有大、小兩種款式，一繫上氣場全開。

▲星星耳環、M型腰扣真皮腰帶。（圖／記者王則絲攝）