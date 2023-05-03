「美妝帝國」SEPHORA官網撤台！5月11日前都還能買、未來點數只能出國用

記者李薇／台北報導 圖／sephoratw IG、官網、品牌提供

美妝電商平台SEPHORA驚傳撤出台灣，即將在5月11日停止官方網站與App的營運，所有5月10日之前下訂的商品，仍會正常出貨，會員點數也可以在澳洲、香港特別行政區、印尼、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、南韓和泰國等地使用，整個品牌才登台1年半就收攤，也引起許多粉絲惋惜。

SEPHORA可以說是全球首屈一指的美妝通路，在2021年10月登台時，讓美妝迷超興奮，終於不需要歷經層層代購或是高額運費等關卡，就可以直接買到最新、最潮的單品，但沒想到才經營1年半，就傳出關閉台灣官網與App服務，讓粉絲超錯愕。

官網也指出，整個售貨服務會一直持續到5月10日，下訂的商品都會正常出貨，未來要買只能到澳洲、香港、印尼、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、南韓、泰國以及菲律賓，並送到上述國家地址，也就是網路下單不能運送到台灣，但會員點數依舊有效。

而官網停止服務之後，相關售後則是會延長到5月25日，可以進行商品的退貨或退款，需要透過官網的Contact Us洽詢客服，將有專人進行相關手續。

1970年於法國成立的SEPHORA是美妝人士的天堂，擁有超過200個以上的品牌，光是2021年的營收就高達44億歐元，更有不少明星、網紅成立的化妝品在此上架，像是：「流行天后」蕾哈娜的Fenty Beauty、席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）的Rare Beauty或是Huda Beauty、Anastasia Beverly Hills等等都可以買得到，而且舉凡彩妝、保養、髮品、美妝工具通通都有，是不少人飛歐美必掃貨的地方。