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包・開箱／法式質感代表Isabel Marant半月包！孫芸芸曬鉚釘皮革不敗魅力

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記者鮑璿安／台北報導

半月包憑藉圓滑耐裝、好搭配的不敗特質已經打下半壁江山，讓不少品牌爭相以此為廓形設計新款，若缺一顆實用包款，法國時尚品牌Isabel Marant於2023 年春夏時裝秀上首度帶來全新 OSKAN MOON 系列 ，運用繽紛多色、鉚釘皮革頂著超高辨識度登場！

▲▼Isabel Marant 。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲▼Isabel Marant 。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲Isabel Marant 全新包款 OSKAN MOON 系列 。（圖／品牌提供、翻攝官網）

Isabel Marant由同名設計師於1994年成立，成為法式優雅的全新代名詞，想尋找一種看起來不費力的時尚感，那麼品牌很合胃口，融入了浪漫、率性和狂野元素的全新包款 OSKAN MOON 系列，以不拘一時的流線半月形、高辨識度的金屬圓頭鉚釘設計為主軸，擺脫鉚釘很難駕馭的刻板印象，不多不少整齊排列，柔順點綴在包款下沿，不搶戲卻瞬間有了生命力。

▲▼Isabel Marant 。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲名人佩戴Oskan Moon 。（圖／品牌提供）

▲名人佩戴Oskan Moon 。（圖／品牌提供）

▲（依序）陳庭妮、孫芸芸、侯佩岑演繹半月包。（圖／品牌提供、翻攝官網）

此外，包款以 100%義大利小牛皮革製成，為迎合日常多樣性，一次帶來柔軟細緻的亮面皮革、霧面粒紋皮革以及皮革拼接帆布異材質設計，幾乎換一種皮革就是另一種心情。也因為在春夏時節誕生，除了經典不過時的黑色、深褐色之外，當你拎上鵝黃、糖果粉、天空藍等色系，便多了一絲清新愉悅，更能在街頭上受到矚目。

▲▼Isabel Marant 。（圖／品牌提供、翻攝官網）

▲Oskan Moon 干邑棕亮面皮革包 。（圖／品牌提供、翻攝官網）

半月包本就擁有多功能用途，OSKAN MOON也不例外，可調節的皮革肩帶滿足了斜背、肩背特質，開袋後蔓延至內裡的皮革內襯，以及小巧隔層，在細節上也充分體現法國女人常穿著上的時髦態度，簡潔永不過時。

► 包・開箱／有史以來最閃！「FERRAGAMO紅」Wanda包鑲嵌滿版水晶美翻

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關鍵字：

包開箱, OSKAN MOON, Isabel Marant

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