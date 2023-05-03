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營養師教吃「4種食物」補充膠原蛋白！美肌抗老還助生髮、顧關節

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▲▼ 營養師曝「補充膠原蛋白」4種食物。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

▲營養師分享有助補充膠原蛋白的飲食秘訣。（圖／達志示意圖，以下同）

記者張毓容／綜合報導　

女生們都很怕膠原蛋白流失，讓雙頰不再澎潤、肌膚出現細紋，看起來好顯老，但其實膠原蛋白遠比你想得更重要！膠原蛋白除了能維持肌膚彈性與保濕力，更與頭髮生長、骨關節、身體肌肉、血管彈性等問題息息相關，所以不管是想為肌膚凍齡或維持良好身體機能，都該重視膠原蛋白的補充。百醫生技營養師鄭秀卿就分享補充膠原蛋白的6大守則，包含可多攝取4類食物和生活習慣調整，快從今天開始做起來。

▲▼ 營養師曝「補充膠原蛋白」4種食物。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃攝取優質蛋白質

建議可以吃雞肉、鮭魚、蛋、豆腐、海鮮等，胺基酸比例與含量和人體接近，是消化吸收率高的優質蛋白質。而Q彈的豬皮、魚皮等也富含膠原蛋白，但油脂含量也很高，要注意吃多反而會使身材先走樣。

＃橘紅色系蔬果

像是紅蘿蔔、菠菜、南瓜、甘藍等橘紅色蔬果富含維生素A，可以避免膠原蛋白被分解，鞏固肌膚支撐力。

▲▼ 營養師曝「補充膠原蛋白」4種食物。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃維生素C

維生素C可以抗氧化，促進膠原蛋白合成，像是檸檬、芭樂、奇異果、甜椒等都是好吃又健康的選擇。

＃維生素E

維生素E抗氧化效果佳，適量攝取橄欖油、堅果種子、蘆筍等，能幫助減少自由基的產生，有助維持肌膚健康與彈性。

▲▼ 營養師曝「補充膠原蛋白」4種食物。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃規律作息搭配有氧運動

膠原蛋白的修補與生理時鐘有關，夜晚是肌膚的「黃金修護時刻」，充足的睡眠能讓肌膚得到完整的修補與再生；而有氧運動能促進血液循環，比如游泳、跑步、跳舞等都是不錯的選擇，除了可以延緩老化，也能增加身體的活力，一舉數得。

＃酵素水解膠原胜肽BCP

想用膠原蛋白補充品幫助補充，鄭秀卿提醒，分子大小會影響人體吸收率，酵素水解膠原胜肽BCP（2000-3000道爾頓）是最適合人體吸收的膠原蛋白分子量，想要吃出「蘋果肌」，精準補充才能讓身體充分利用。

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關鍵字：

膠原蛋白, 補充, 飲食, 食物, 營養師, 肌膚, 關節, 抗老, 凍齡, 蘋果肌

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