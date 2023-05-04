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UNIQLO多款百搭T恤290元起！　GU推出「王淨同款」格紋洋裝

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記者王則絲／台北報導

母親節不知道要送什麼禮物，帶媽媽去逛街最實際。UNIQLO於即日起至 5月18日推出「美麗女人節」，多款不同版型的百搭T恤，限定價290元起；同為日系服裝的GU則是將於5月5日至5月14日舉辦「美人祭」活動，不只納入春夏新品帶來優惠，還推出「王淨同款」單品，包括格紋洋裝、美型寬褲⋯⋯全都能低價入手。

▲UNIQLO、GU母親節優惠。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO、GU母親節優惠。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO、GU母親節優惠。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO「美麗女人節」精選多款百搭T恤290元起。（圖／品牌提供）

UNIQLO「美麗女人節」自5月4日至5月11日帶來更多企劃活動，包括精選多款不同版型的T恤祭出優惠，U AIRism棉質寬版圓領T恤原價 NT＄590、限定價NT$490，女裝多色選擇的短版T恤原價NT＄390、限定價NT＄290，修身效果十足，適合悶熱天氣，SUPIMA COTTON圓領T恤同樣特價290元。

▲UNIQLO、GU母親節優惠。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO、GU母親節優惠。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO AIRism棉質BRATOP洋裝、AIRism超無痕內褲。（圖／品牌提供）

天氣越來越熱，UNIQLO主打涼爽的AIRism系列受到民眾歡迎，5月4日至5月11日期間AIRism棉質BRATOP洋裝原價NT＄990、限定價 NT＄790，杜絕悶熱的AIRism超無痕內褲加碼祭出2件NT＄490的優惠。除此之外，5月4日至5月14日連續十天，於實體店舖消費滿2,000元，便能抽時尚鏡化妝包組。

▲UNIQLO、GU母親節優惠。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO美麗女人節滿額贈時尚鏡化妝包組。（圖／品牌提供）

GU同樣不放過母親節檔期，於5月5日至5月14日舉辦「美人祭」活動，不只有諸多春夏新品納入特價行列，還特別趁此時推出了全新夏日女裝，並邀請品牌好友王淨率先演繹，包括這款格紋細肩帶洋裝，非常適合戶外出遊穿搭，亮麗色彩拍起照來很上相；另一款熱賣的羅紋美型褲，也在此時推出新色「銀河灰」，5月12日至5月14日只要NT＄690就能Get王淨同款。

▲UNIQLO、GU母親節優惠。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO、GU母親節優惠。（圖／品牌提供）

▲GU「王淨同款」格紋洋裝、羅紋美型褲。（圖／品牌提供）

「美人祭」期間，GU加碼帶來三大聯名系列，包含魔法迷們最愛的「哈利波特」聯名系列，透過霍格華茲四大學院的徽章、色系，以及蜂蜜公爵（Honeydukes）的糖果圖案，設計出一系列可愛單品，將於5月5日正式登場，同天，人氣「寶可夢」聯名系列，也推出多款童裝及嬰幼兒單品。5月12日還將迎來最新「Hello Kitty」聯名系列，以Y2K風格為設計主軸，推出短版上衣、童趣畫風的一系列服裝。

▲UNIQLO、GU母親節優惠。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO、GU母親節優惠。（圖／品牌提供）

▲GU哈利波特、Hello Kitty聯名系列。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

母親節, UNIQLO, GU, 特價, 優惠

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