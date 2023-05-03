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關穎馬爾地夫慶結婚10周年　度假行頭一籮筐、大推Prada草編包

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▲▼ 關穎 。（圖／翻攝IG）

▲關穎（右）與老公朱志威重回結婚之地馬爾地夫慶祝結婚10周年，她仍穿著10年前的Zara罩衫。（圖／翻攝kwanterri IG）

記者陳雅韻／綜合報導

名媛關穎近日與老公朱志威帶著3個兒女，重返2013年兩人舉辦婚禮的馬爾地夫，歡慶結婚10周年，從她帶的服裝、時尚精品，可見她對婚姻的珍惜與體會。她套上10年前穿過的Zara罩衫，自招「罩衫是寬鬆的，所以並沒有尺寸的問題，不要把我想得那麼厲害」，還特別補充她修片從不客氣；幽默過後是感性時間，她亮出結婚10周年的寶格麗（BVLGARI）戒指放閃。

▲▼ 關穎 。（圖／翻攝IG）

▲關穎選擇寶格麗B.zero1玫瑰金鑲鑽白陶瓷戒指作為結婚10周年婚戒（右起）187,300元，玫瑰金鑲鑽白陶瓷項鍊221,200元，Serpenti Forever金色編織細鍊肩背包180,500元。（圖／翻攝kwanterri IG）

關穎是寶格麗的VIP，慶祝結婚10周年，選擇要價187,300元的B.zero1玫瑰金鑲鑽白陶瓷戒作為紀念對戒，她認為白加金色散發高級質感，又選購相同設計概念的221,200元B.zero1玫瑰金鑲鑽白陶瓷項鍊，以及180,500元的Serpenti Forever金色編織細鍊肩背包，完美配成套。

▲▼ 關穎 。（圖／翻攝IG）

▲關穎狂愛Prada草編包，是輕盈又好搭的度假包。（圖／翻攝kwanterri IG）

一家五口在馬爾地夫度假，關穎為了多拍些全家福與旅遊照，特別帶了許多草帽、草編包、大墨鏡與大手環、耳環飾品等做變化。包款的心頭好是Prada草編包，她喜歡立體的編織Logo，且外型百搭又輕盈，是她理想的度假包，此外，她身為大象控，少不了LOEWE的各式大象包，每一套造型都精心搭配，留下最美畫面。

▲▼ 關穎 。（圖／翻攝IG）

▲關穎度假備LOEWE大象草編包、GUCCI與CHLOE墨鏡與許多大耳環。（圖／翻攝kwanterri IG）

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關鍵字：

關穎, BVLGARI, 寶格麗, LOEWE, Prada

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