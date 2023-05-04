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營養師曝「剉冰配料熱量表」，挑錯一碗恐破500大卡

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▲▼營養師曝「剉冰配料熱量表」。（圖／Unsplash）

▲剉冰配料選擇也有大學問。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

這幾天氣溫直線上升，好想吃個剉冰來消暑，你最愛加什麼料呢？營養師高敏敏分享剉冰配料的熱量表，教你聰明挑配料，這樣吃才不發胖！

▲▼營養師曝「剉冰配料熱量表」。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲剉冰配料熱量一次看。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏分享一般剉冰可大致分為兩類，一種是糖水的清冰大約110大卡，而牛奶雪花冰則是250大卡，她貼心將配料區分為紅/黃燈以及綠燈區，以澱粉料、高含糖、高油脂食材居多的配料就屬於紅/黃燈區，像是花生、波霸珍珠、蜜紅豆/蜜綠豆/蜜花豆、粉粿、蜜芋頭、布丁、湯圓等。

綠燈區則含較多膳食纖維，熱量也較為友善，像是椰果、蒟蒻、仙草、愛玉等，營養師提醒，紅/黃燈區建議選1-2樣，綠燈區則可選2樣，若只吃紅/黃燈區配料，一碗直接就超過500大卡。

除了熱量以外，她也提醒每日攝取的精緻糖量也必須注意，建議大家吃剉冰時可與家人朋友一起分食，幫忙分擔熱量和含糖量，掌握以下原則吃冰也更健康，像是因為蜜紅豆/蜜綠豆/蜜花豆都是蜜過糖的澱粉，熱量自然較高，建議大家在選擇澱粉類的蜜豆時，挑一種即可。

而花生也屬於油脂類，吃的時候更要注意量，想要開心吃又不發胖，建議挑選愛玉、仙草、蒟蒻、椰果這種低熱量配料，糖水也建議改成天然代糖水，既清爽又沒負擔，也不減美味。

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關鍵字：

剉冰, 剉冰配料, 熱量

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