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說・流行／遊韓必逛代購超搶手小眾品牌OSOI！明星愛用Y2K風、極簡經典通通有

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記者王則絲／台北報導

近期出國旅遊的人潮漸多，尤其選擇前往南韓來一趟購物旅程的朋友們更是不少，許久無法出國，除了靠代購之外不方便入手的小眾品牌成為大家的目標，相信小眾品牌「OSOI」便在許多人的遊韓必逛清單之中，明星愛用的Y2K風手袋、極簡經典包款在這都能找到。

來自南韓本地的小眾品牌OSOI創立於2017年，名稱取自於日文的「おそい」諧音，意指「緩慢的」，象徵品牌的美學以緩慢耐性、不分季度、可長久使用的設計為宗旨，主打不退流行的設計，價位約莫落在台幣6～8千元，是精品手袋的好幾分之一，但設計感著實不輸大牌子。不只受到許多明星喜愛，包括T-ara 朴孝敏、Red Velvet Wendy⋯⋯都是愛用者，同時也是韓劇中經常被使用的包袋品牌。

▲OSOI 。（圖／翻攝自IG）

▲OSOI最知名的「TONI」彎月包，後來延伸出「TONI HOBO」的包型。（圖／翻攝自IG）

OSOI最初憑藉圓潤外型的「TONI」彎月包走紅，極簡而俏皮的包型，在每一季度都會帶來新變化、新色彩，至今仍是女孩們入門的首選，今年還有推出加寬、加長的「TONI HOBO」延伸包型，形狀更似幸運餅乾，背起來多一分幹練氣場。

▲OSOI 。（圖／翻攝自IG）

▲OSOI 。（圖／翻攝自IG）

▲OSOI 。（圖／翻攝自IG）

▲注入復古刷色、牛仔布料的「BROCLE」系列。（圖／翻攝自IG）

今年春夏，OSOI很明顯的轉向Y2K風格發展，推出腋下包「BROCLE」系列，其中「HOBO BROCLE」注入復古刷色色調，利用做舊皮革的細節呈現帶出Vintage感，另有牛仔布料款式也相當時髦；「BELTED BROCLE」系列則是由亮眼的色調和細緻壓紋組成，可手提也可換成長肩背，充盈Y2K少女心，同時保有極簡的輪廓。

▲OSOI 。（圖／翻攝自IG）

▲OSOI 。（圖／翻攝自IG）

▲OSOI 。（圖／翻攝自IG）

▲小巧的「BELTED BROCLE」系列運用亮眼色調設計。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

説流行, OSOI

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