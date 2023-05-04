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星巴克今11點起「買一送一」！　連續2天現賺特大杯飲品

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記者鮑璿安／台北報導

連鎖咖啡優惠又來了，星巴克今（4日）至明日連續2天有「特大杯好友分享」，活動當日11：00至20：00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。

▲▼星巴克 。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克今（4日）至明日連續2天有「特大杯好友分享」 。（圖／翻攝自星巴克官網）

星巴克「迎接美好假期，特大杯好友分享」活動時間為5/4(四)至 5/5(五)，要注意買一送一的品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、蜜桃蘋果風味烏龍茶、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

▲MUJI 。（圖／業者提供）

▲勺日咖啡廳進駐大直新百貨「NOKE忠泰樂生活」。（圖／業者提供）

▲MUJI 。（圖／業者提供）

▲勺日為新開幕的樂生活店打造專屬的雙人下午茶組合 。（圖／業者提供）

同時嘉裕複合選物餐飲店勺日咖啡廳進駐大直新百貨「NOKE忠泰樂生活」，帶來為期2周「奶茶色咖啡廳經典午茶體驗」，若是身分證末三碼符合「4、2、8」任一數字，即可享有單人消費滿280元打9折優惠。另外，門市特別擴大選物區，涵蓋服飾、香氛、首飾等多元品類，帶給消費者新穎購物體驗，還將販售由台北不只是花店的Museum of Flowers打造的勺日限定色奶茶款穿搭花袋。

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關鍵字：

星巴克, 咖啡, 優惠

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