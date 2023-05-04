營養師曝鳳梨「營養價值」，呼籲2種人盡量不要吃

▲鳳梨營養價值高。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾怡嘉／綜合報導

現在正是鳳梨的季節，營養師程涵宇分享，台灣盛產鳳梨百百種，特別整理出5款鳳梨比一比，同時盤點它的5大營養，適當補充對身體有好處，也提醒2類人盡量不要吃。

#鉀

鳳梨含鉀離子，對於消水腫很有助益，同時若是平時吃太鹹，也能幫助多餘的鈉從體內排出，還能幫助穩定血壓護心更有效率。

#膳食纖維

富含膳食纖維，吃進肚中能增進飽足感，同時促進排便順暢，還能養出腸道健康好菌。

#維生素C

金鑽鳳梨的維生素C是蘋果的6.3倍，能減少葉酸被破壞分解，讓營養更加分。

#維生素Ｂ群

身體想要有好的代謝力，一定要補充維生素B群，幫助舒緩疲勞、充滿活力，提升代謝力。

#鳳梨酵素

鳳梨擁有鳳梨酵素，可以幫助腸道消化順暢，吃完大餐後補充正好。

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

5種國產鳳梨營養大解密

#牛奶鳳梨（熱量最高）

果肉呈乳白色，纖維少，聞起來有淡淡的奶香味因而得名，雖然美味但和其他鳳梨比起熱量最高。

#甘蔗鳳梨（最高纖解便秘）

因為在冬天採收吃起來香味特別濃郁，所以又被稱為冬蜜鳳梨，帶有淡淡的甘蔗香味是它的特色，含豐富纖維促進消化排便順暢，含低量的鉀，慢性腎臟病人也能吃！

#土鳳梨（鉀豐富）

內含豐富的鉀離子，對血壓維持有好的效果，吃起來纖維較粗，常常被用來做成鳳梨酥和小孩最愛的鳳梨罐頭。

#金鑽鳳梨（最多汁、最多維生素C）

肉質細緻多汁，最高維生素C抗氧化，酸甜滋味大人小孩都喜歡。

#甜蜜蜜鳳梨（熱量最低、鉀最高）

熱量最低又纖細多汁，又含豐富的鉀，能夠維持身體正常代謝、消水腫、幫助多餘鈉排出。

營養師分享，飯後吃鳳梨最適合，除了豐富的膳食纖維促進腸道蠕動和鳳梨酵素一起助消化，維生素Ｃ可以幫助正餐鐵質的吸收利用率更好。鳳梨酵素可以幫助肉類消化蛋白質分解，鉀離子幫助身體多餘的鈉排出，讓身體輕盈很有感。

但她也提醒像是糖尿病患者、慢性腎臟病患者必須注意份量適量吃，而像是胃食道逆流、胃潰瘍的人千萬不要吃，因為鳳梨酸pH 值在 3 到 4 之間，容易刺激胃食道黏膜，使胃食道逆流症狀加劇。