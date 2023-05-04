fb ig video ETtoday search mobile

營養師曝鳳梨「營養價值」，呼籲2種人盡量不要吃

>

▲▼營養師曝鳳梨營養價值。（圖／記者湯興漢攝）

▲鳳梨營養價值高。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾怡嘉／綜合報導　

現在正是鳳梨的季節，營養師程涵宇分享，台灣盛產鳳梨百百種，特別整理出5款鳳梨比一比，同時盤點它的5大營養，適當補充對身體有好處，也提醒2類人盡量不要吃。

#鉀

鳳梨含鉀離子，對於消水腫很有助益，同時若是平時吃太鹹，也能幫助多餘的鈉從體內排出，還能幫助穩定血壓護心更有效率。

#膳食纖維

富含膳食纖維，吃進肚中能增進飽足感，同時促進排便順暢，還能養出腸道健康好菌。

#維生素C

金鑽鳳梨的維生素C是蘋果的6.3倍，能減少葉酸被破壞分解，讓營養更加分。

#維生素Ｂ群

身體想要有好的代謝力，一定要補充維生素B群，幫助舒緩疲勞、充滿活力，提升代謝力。

#鳳梨酵素

鳳梨擁有鳳梨酵素，可以幫助腸道消化順暢，吃完大餐後補充正好。

▲▼鳳梨營養價值。（圖／翻攝自FB/程涵宇營養師）

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

5種國產鳳梨營養大解密

#牛奶鳳梨（熱量最高）

果肉呈乳白色，纖維少，聞起來有淡淡的奶香味因而得名，雖然美味但和其他鳳梨比起熱量最高。

#甘蔗鳳梨（最高纖解便秘）

因為在冬天採收吃起來香味特別濃郁，所以又被稱為冬蜜鳳梨，帶有淡淡的甘蔗香味是它的特色，含豐富纖維促進消化排便順暢，含低量的鉀，慢性腎臟病人也能吃！

#土鳳梨（鉀豐富）

內含豐富的鉀離子，對血壓維持有好的效果，吃起來纖維較粗，常常被用來做成鳳梨酥和小孩最愛的鳳梨罐頭。

#金鑽鳳梨（最多汁、最多維生素C）

肉質細緻多汁，最高維生素C抗氧化，酸甜滋味大人小孩都喜歡。

#甜蜜蜜鳳梨（熱量最低、鉀最高）

熱量最低又纖細多汁，又含豐富的鉀，能夠維持身體正常代謝、消水腫、幫助多餘鈉排出。

營養師分享，飯後吃鳳梨最適合，除了豐富的膳食纖維促進腸道蠕動和鳳梨酵素一起助消化，維生素Ｃ可以幫助正餐鐵質的吸收利用率更好。鳳梨酵素可以幫助肉類消化蛋白質分解，鉀離子幫助身體多餘的鈉排出，讓身體輕盈很有感。

但她也提醒像是糖尿病患者、慢性腎臟病患者必須注意份量適量吃，而像是胃食道逆流、胃潰瘍的人千萬不要吃，因為鳳梨酸pH 值在 3 到 4 之間，容易刺激胃食道黏膜，使胃食道逆流症狀加劇。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

鳳梨, 營養價值, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

劉以豪用一片海芋擋上半身

劉以豪用一片海芋擋上半身

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

ET Fashion

推薦閱讀

Nike經典鞋打4折！「官網快閃特惠開跑」折上折現省2千元

Nike經典鞋打4折！「官網快閃特惠開跑」折上折現省2千元

星巴克今11點起「買一送一」！　連續2天現賺特大杯飲品

星巴克今11點起「買一送一」！　連續2天現賺特大杯飲品

「容易愛情長跑星座」Top 3 ！第一名當事業在經營，不被新鮮感迷惑

「容易愛情長跑星座」Top 3 ！第一名當事業在經營，不被新鮮感迷惑

MET Gala／珍妮佛羅培茲胸前全空辣度贏了！楊紫瓊黑白戰袍霸氣登場 營養師曝「剉冰配料熱量表」　挑錯一碗恐破500大卡 12星座5月運勢迎來新環境課題　金牛放鬆接受、摩羯太固執自找麻煩 UNIQLO多款百搭T恤290元起！　GU推出「王淨同款」格紋洋裝 SEVENTEEN淨漢MV髮型上熱搜！長髮仙氣、短髮帥氣　精緻顏值全撐住 2023必買神級抗老新品！香奈兒新系列逆齡修護霜、英草社人蔘精華太療癒 不怕店裡沒位置！麥當勞推出「餐桌外帶盒」　戶外架起變「雙人餐桌」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面