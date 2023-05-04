風・Luxury／勞力士新錶MET Gala出風頭　絕配費德勒紳士風範

▲費德勒擔任本屆MET Gala聯合主席，身穿Dior正裝搭勞力士錶亮相。（圖／翻攝rogerfederer IG）

記者陳雅韻／台北報導

2023年度大都會藝術博物館慈善晚宴MET Gala日前圓滿落幕，明星名流無不動員強大的時尚資源，在此盛會搏話題，擔任聯合主席的退役瑞士網球巨星費德勒（Roger Federer）身穿Dior正裝亮相，一出手就讓人見識到天王級的品味，手腕上正是勞力士（Rolex）年度話題之作、要價773,500元的Perpetual 1908（恒動1908 型）18K白金腕錶，典雅設計完美襯托他的紳士風範。

▲費德勒戴勞力士Perpetual 1908 18K白金腕錶，773,500元。（圖／翻攝rogerfederer IG）

費德勒精彩的網球生涯中始終有勞力士相伴，退役後依然是品牌代言人，第一時間就將新錶戴上手，被譽為「時尚奧斯卡」的MET Gala正是曝光新錶的最佳場合，他選戴黑色面盤的18K白金Perpetual 1908腕錶，設計靈感源自品牌第一批配備恒動自動盤的腕錶，名稱「1908」代表「Rolex」商標在瑞士正式註冊的年份，錶圈以圓拱形精細坑紋裝飾，面盤6時位置顯示小秒，搭配特殊指針、琢面鐘點標記顯得優雅。

勞力士Perpetual 1908 備有18K金與18K白色兩種材質，各有白或黑色面盤款式，均搭載獲頂級天文台精密時計（Superlative Chronometer）認證的7140型機芯，錶背特別採透明設計以彰顯此款已申請5項專利的機芯。

▲雷米馬利克黑白造型搭配卡地亞Tank Louis Cartier腕錶更出色。（圖／美聯社）

▲卡地亞Tank Louis Cartier腕錶大型款，415,000元。（圖／卡地亞提供）

在MET Gala出風頭的另一只黑色紳裝錶，出現在奧斯卡影帝雷米馬利克（Rami Malek）手腕上，一身黑白裝扮的他除了胸前別上卡地亞（Cartier）胸針，還搭配卡地亞大型款Tank Louis Cartier腕錶，黑色真漆面盤除了品牌Logo、金色鍍層飾面劍形指針，沒有其他綴飾，展現簡潔俐落風格，配上18K金錶殼形成黑金組合，更搶眼了。