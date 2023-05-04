越愛就越怕交往的三大星座！TOP 1天生敏感又悲觀，經常逃走錯失好桃花

文／CC 圖／tvN

面臨愛情的到來，多數人都會沉浸在幸福的氛圍裡面，但以下三大星座剛好相反，越愛對方，就越怕和他在一起，多半是因為他們會理性分析彼此的狀況跟想法，越想不透，就更想逃避，如果你的另一半是這幾個星座，會需要更多耐心與愛心去拉一把，才有機會終成眷屬。

TOP 3：處女座

處女座是非常擅於思考又敏感的星座，對於感情他們有很多挑惕跟堅持，他們不是一談感情就陷入「戀愛腦」，無法建立盲目的信任感，對於不夠熟悉的異性，他們心中會有很多揣測跟想法，一旦想得多又不能立即有解答，就會感到不安與煩躁，所以很容易會放棄。

TOP 2：雙子座

雙子座看起來好像人人都好、全是朋友，但如果真的開始對某一個人上心，就會變成截然不同的個性，過去的開朗隨性通通不見，變得拘束又緊張，他們會擔心很多問題，比如：感情可以走多久、未來會不會朝自己的預想發展等等，內心其實很敏感又怕受傷，在意越深、思考會越多。

TOP 1：巨蟹座

巨蟹座雖然嚮往一份真摯穩定的感情，但當愛情真的來到面前時，他們往往會害怕退縮，因為基本性格就是比較敏感多疑，同時又很被動謹慎，在愛情中沒有信心也很悲觀，總擔心對方不喜歡自己，所以面對桃花降臨，他們多半都會逃避，會錯過不少好姻緣。