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Swatch歐米茄聯名錶第二彈明晚開賣！　西門店外湧排隊人潮　

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▲▼ Swatch & G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲Swatch與歐米茄聯名第二彈「Mission to Moonshine™ Gold」明晚7時在Swatch西門形象店開賣，9,100元。（圖／翻攝Swatch IG）

記者陳雅韻／台北報導

等著要買Swatch與歐米茄（OMEGA）聯名登月錶第二彈「Mission to Moonshine™ Gold」的錶迷終於等到了！此款話題腕錶明（5日）晚間7時將在Swatch西門形象店正式開賣，今凌晨品牌於官方IG宣布銷售資訊，消息一出不到半天，已吸引上百位錶迷到店外排隊。目前已知定價為9,100元，但品牌未透露實際可銷售數量，想買的錶迷要碰碰運氣了。

▲▼ Swatch & G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲Swatch今凌晨公布5日在台開賣資訊，立刻湧現排隊人潮。

Mission to Moonshine™ Gold腕錶成功炒熱話題，在於其製程與銷售模式別出心裁，Swatch特別強調鍍上了歐米茄專利的Moonshine Gold的中央計時秒針，是滿月當天才製作，而銷售日期也是滿月之日，台灣終於等到明日月圓日上市，是否如前一代引起瘋狂搶購備受關注，目前此錶在腕錶交易平台Chrono24已被炒上3萬元。

▲▼ Swatch & G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲Mission to Moonshine™ Gold腕錶的中央計時秒針鍍上了歐米茄專利的Moonshine Gold。（圖／翻攝Swatch IG）

G-SHOCK與日本時尚設計師山本耀司（Yohji Yamamoto）服飾品牌Y’s聯手打造酷黑色的聯名錶款GM-S5600YS-1，也是近日的「排隊款」，3月上市迅速售罄，仍有錶迷想排隊買此款純黑之作，此款聯名錶經典八角外觀的中型尺寸GM-S5600系列為基礎，金屬錶圈、錶扣與按鈕均以為黑色IP處理，搭配霧面樹脂錶帶，令錶迷驚喜是隨錶附能保護錶面的布質錶帶，想秀錶時就將上層錶帶往後拉到錶扣處以魔鬼氈固定轉換樣貌。

▲▼ Swatch & G-SHOCK 。（圖／公關照）

 


▲G-SHOCK與山本耀司服飾品牌Y’s聯名錶GM-S5600YS-1錶，9,500元。（圖／G-SHOCK提供）

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關鍵字：

Swatch, OMEGA, 歐米茄, G-SHOCK

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