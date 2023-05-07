夏季5種「偽素顏底妝組合」　妝前乳+粉底+蜜粉輕薄透亮不厚重

文／美人圈

畫了好像沒畫、清透感的偽素顏底妝是所有人共同追求的目標，特別是濕熱的夏季，底妝最怕厚重悶黏，今天帶來化妝師訂製的超詳細「偽素顏底妝組合」，針對不同膚質膚況讓每個底妝組合不僅修飾膚色與瑕疵、同時不厚重，底妝更加薄透、均勻持久。

偽素顏底妝組合：

潤色／提亮妝前乳＋粉底＋蜜粉

想要畫出輕薄透亮的日常偽素顏底妝時，可以在粉底前先以潤色或提亮妝前乳來修飾膚色，簡單先提亮、均勻全臉膚色，接著可以針對像是蘋果肌或下巴等面部高光部位局部輕輕拍上第二層，提升輪廓感。接著面中部位少量上一些粉底，最後用透明蜜粉定妝，讓底妝更加輕盈乾爽，同時延長底妝待機時間。不破壞原生膚質光澤的輕盈透亮底妝就完成了！





素顏霜＋定妝噴霧

很多人都愛用素顏霜完妝，但其實單用素顏霜缺少定妝效果，也很容易隨著時間越來越乾或是出油，不妨將素顏霜混合些許定妝噴霧後、再上臉輕輕拍開，也可以在擦完素顏霜後，均勻噴上一層定妝噴霧，不僅可以作為定妝，也可以加強透亮及保濕感，讓底妝更加透亮且持久。





潤色妝前乳／素顏霜＋局部遮瑕

如果想要高遮瑕的底妝效果，第一步可以先用有潤色效果的妝前乳、或是直接用素顏霜來修飾及校正膚色，接著針對局部瑕疵部位輕輕拍點上遮瑕膏做遮瑕，這時候臉部瑕疵部位已經被隱藏得很好，最後再用蜜粉定妝即可。想要更加無瑕的妝感的話，也可以選擇膚色蜜粉定妝，讓膚質像是套上柔焦濾鏡，看起來更加平滑。





紫色妝前乳＋粉底／遮瑕＋透明蜜粉

夏季出油量大，粉底很容易出現暗沉問題，可以在底妝前先上一層紫色妝前乳、或是將紫色妝前乳融合粉底上妝，紫色妝前乳最主要是幫助抗暗沉、讓蠟黃膚色有提亮效果。不想上粉底的話，上完紫色妝前乳後，也可以局部在瑕疵部位上遮瑕就好，這樣的好處是可以讓粉底對抗暗沉之外，也能降低粉感，最後上一些透明蜜粉定妝即可。





素顏霜＋透明蜜粉

素顏霜可以幫助快速完妝，但是沒有定妝效果，出油量較大的膚質其實整天下來很容易出油，甚至顯得暗沉。上完素顏霜後，推薦可以再使用透明蜜粉定妝，不僅有定妝的效果，又不會破壞底妝光澤。如果是喜歡更加絲絨無瑕的妝感的話，也可以將透明蜜粉換成膚色調的蜜粉，讓底妝柔焦度更高、看上去更加無瑕。

延伸閱讀

夏季粉底脫妝斑駁都是因為妝前！錯誤妝前保養&正確技巧，底妝更服貼透亮、持妝度大增

韓星水光輕透妝這樣畫！化妝師親授高光用法，妝前打亮是重點、底妝更光感不顯毛孔

粉底怎麼上不暗沉？化妝師妝前&定妝技巧必學，抗氧化暗沉、不發黃，底妝更透亮持久

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載