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營養師曝「4大NG因素」會加速老化！愛吃甜食小心膠原蛋白流失

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▲▼ 營養師曝「4大NG因素」會加速老化 。（圖／達志示意圖）

▲營養師提醒，有些生活習慣就是破壞膠原蛋白、加速老化的元兇之一。（圖／達志示意圖，以下同）

記者張毓容／綜合報導　

為了美肌養顏，很多女生都有補充膠原蛋白的習慣，但除了肌膚，膠原蛋白還是維持骨關節、身體肌肉、血管彈性等身體機能的重要元素之一，因此無論男女都應注意日常保養，幫助維持膠原蛋白，減緩老化的速度。百醫生技營養師鄭秀卿就揭露4項會加速膠原蛋白流失與老化的「破壞因子」，快來看看你中了幾個。

英國皮膚科國際期刊指出，20歲後人體膠原蛋白每年平均減少1%，25歲後膠原蛋白製造能力更逐年遞減，鄭秀卿也解釋，當膠原蛋白流失速度大於身體合成膠原蛋白的速度時，老化就會提早報到。因此，想要幫助肌膚凍齡、維持身體機能，除了補充膠原蛋白，杜絕以下4項老化破壞因子也很重要。

＃熬夜、睡眠不足

英國曼徹斯特大學研究發現，睡眠與膠原蛋白的修補有關，夜晚不只是皮膚生長與修復的黃金時刻，更與生理恢復週期同步，充足的睡眠能讓身體及肌膚得到完整的修補。

▲▼ 營養師曝「4大NG因素」會加速老化 。（圖／達志示意圖）

＃紫外線及藍光

紫外線（UV）過度照射會損害細胞基因，讓皮膚產生色素沉澱；而現代人電腦、手機不離身，螢幕的藍光更會深入皮膚底層，產生氧化自由基，破壞膠原蛋白。大量接觸紫外線及藍光，是造成肌膚老化及粗糙的兩大元凶，日常應注意防曬及3C螢幕使用時間。

＃長期壓力大

不健康的生活型態以及長期的壓力會打破肌膚的正常代謝與循環，讓肌膚分泌更多的油脂、產生痘痘，更會造成肌膚細紋和黑眼圈，加速膠原蛋白的流失與老化。

▲▼ 營養師曝「4大NG因素」會加速老化 。（圖／達志示意圖）

＃常吃甜食、油炸物、燒烤

吃錯食物老得快！精製糖、高油脂及燒烤過程所產生的糖化終產物(AGEs)會導致身體慢性發炎，造成皮膚老化。

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關鍵字：

老化, 加速老化, 因素, 膠原蛋白, 營養師, 肌膚, 關節, 抗老, 凍齡

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