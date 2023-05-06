金喜愛舊照清純美爆發！凍齡保養公開　年過50依舊有澎潤少女肌

文／美人圈

影后金喜愛近期帶著新劇《造后者》回歸，影集一上線Netflix就收穫許多好評，而金喜愛的凍齡美貌也再度引發熱議。過去金喜愛在韓劇《夫婦的世界》中就曾大秀好身材，明明已經56歲、卻依舊有著緊實的肌膚，一起看看金喜愛、李英愛、金成鈴、李一花等年過50姐姐們的凍齡保養技巧，親身證明「年齡只不過是數字」。

金喜愛高中舊照被搜出，清純美爆發

金喜愛先前在劇中大方辣秀身材，近拍臉部也沒再怕，肌膚雖然有歲月的痕跡，但是相當緊實有彈性，跟現在56歲的年紀完全不成正比，最近金喜愛的高中畢業照也被網友翻出，從年輕時就是大眼挺鼻的清純長相，果然是從小美到大。

▲金喜愛。（圖／Netflix、더쿠）

1993年百想奪視后，無修圖美貌韓網也認證

韓國網友也翻出金喜愛在1993年第29屆百想藝術大賞中奪得視后的照片，當時年僅27歲的金喜愛上台領獎時的美貌讓人再次驚艷！當時根本沒有PS的修圖技術，但是金喜愛根本自體發光，美得超級優雅動人。

▲金喜愛1993年百想奪視后，無修圖美貌韓網也認證。（圖／더쿠，下同）

一身白色襯衫襯托出雪白膚色，雖然塗上飽滿有氣勢的紅唇卻絲毫沒有妖艷感，反而相當有氣質，與往外散的中短髮散發著溫柔感！拿獎時的喜悅化做含在眼眶中的淚水、楚楚動人，更是讓人心疼！

金喜愛凍齡保養技巧

1：養生忌口，每日現打新鮮果汁

金喜愛非常注重養生，除了忌口刺激及辛辣的食物外，也會每天攝取堅果類、黑豆及青菜等低脂、高蛋白食物，也會常常將蔬菜水果打成新鮮的果汁，除了外表之外、連內在保養也不馬虎，難怪她可以美到現在。

▲金喜愛非常注重養生。（圖／IG@heeae_official，下同）

2：抗老首重保濕

金喜愛的抗老保養做得很勤，尤其首重保濕，甚至會隨身攜帶保濕噴霧預防肌膚乾燥，除了敷面膜，她更是會以面膜搭配乳霜來達到雙重保養的效果！另外她也說過有時候會將面膜冰在冰箱，讓肌膚在敷面膜時效果更高。

除了金喜愛之外，韓國其實也有很多美魔女代表，每一位都超過50歲，依舊維持看不出年紀的少女外貌及身材，一起了解下！

年過50女神姐姐

李英愛凍齡保養技巧：保濕、攝取足夠水分

韓國年齡已經52歲的李英愛一直是韓國人心中的美女代表，她的美很內斂、很優雅，歲月流逝也絲毫不減，幾乎有關美女的排行她一直都會在榜內！尤其這幾年開始慢慢頻繁出現在螢光幕前，更是讓大家驚艷她的美貌，即使年過50肌膚依舊緊緻膨彈、更是雪白透亮。

▲李英愛。（圖／IG@leeyoungaeskincare，下同）

李英愛的保養重點就是水分攝取，她曾說過自己一起床、一定會先喝一杯溫開水，不僅有助於排毒還可以加強代謝，她一天至少會喝10杯溫水！另外也會在包包中隨身攜帶保濕精華避免肌膚乾燥。

在李英愛自己的保養品牌中，她也分享一個保養技巧，很多人怕乳霜過於黏膩、太滋潤反而造成負擔，她會先取用適當乳霜、再噴上一點保濕噴霧，混合後乳霜變得更加輕盈，鎖水度依舊不減！

金成鈴凍齡保養技巧：自製「超級飲品」幫助代謝

金成鈴也是常見的美魔女代表，56歲依舊保養得宜、曾獲得韓國小姐冠軍的頭銜的她還有一雙大長腿，在韓劇中經典的角色包括《繼承者們》李敏鎬的媽媽、《女王之花》李聖經的媽媽等，根本是擁有不輸給兒子女兒的美貌與身材！

▲金成鈴。（圖／IG@sungryoung_kim）

金成鈴過去曾經在節目中示範自己的保養技巧，她會在牛奶或豆奶裡加入亞麻籽和火麻仁，混合之後有利身體代謝、對排便也有幫助，這是她一直在喝的「超級飲品」，不僅對身材、肌膚都有幫助。

李一花凍齡保養技巧：飲用水也經過挑選，冰塊按摩

李一花也是很多韓劇中著用的媽媽角色，《請回答1988》中就飾演德善的媽媽（就是帶著大媽捲捲頭那位）、《她的私生活》中車時安跟館長的媽媽也是她，另外之前也曾經演過劉寅娜、李鍾碩的媽媽，之前為了雜誌畫報更是秀出精實的腹肌線條，韓國年齡已經52歲的她不僅外貌保養相當好、連身材也是很精瘦。

▲李一花。（圖／NAVER、GRAZIA、INSTYLE）

李一花之前在節目中提到，自己從來不喝冰水或涼水，只喝溫開水，甚至喝的水也是經過挑選，只喝好的水源，確保攝取好的水分，對於飲用水也是相當嚴格自律，另外她也分享起床眼睛浮腫的話，會直接以冰塊按摩眼周及臉部輪廓，消水腫之外還有醒腦的效果。

▲李一花只喝溫開水，甚至喝的水也是經過挑選。（圖／여성中央、NAVER）

延伸閱讀

韓妞親授「瀏海整理技巧」髮捲用法是關鍵，加這神奇小物瀏海蓬鬆一整天、不怕塌

梨形身材、下半身肥胖瘦身攻略！「下半身雕塑」每日5動作，就能消除久坐粗腿、假跨寬

出現魚尾紋怎麼辦？魚尾紋的成因、種類＆6大改善方法



※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載