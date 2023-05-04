瘦子遺忘母親節來AE「惡補禮物」　Karencici傳授辣妹穿衣技巧

記者鮑璿安／ 台北報導

A|X Armani Exchange於台北101專門店發表2023春夏系列男女服飾，品牌本季以韻律、節拍展現服飾風格，今（4日）請到歌手瘦子及Karencici演繹，兩人一同詮釋了百搭的丹寧風格。被問到即將來到的母親節，要如何與老婆慶祝？瘦子自招忘記此事，急忙惡補要來店內挑選禮物寵妻。

▲瘦子身穿深藍色連帽丹寧外套。（圖／品牌提供）

瘦子身穿深藍色連帽丹寧外套，全套的牛仔單品讓他感到格外輕鬆，就像是平常會穿著的風格，他也自認自己的穿搭哲學是越簡單越好， 「我喜歡簡單、單一，主題明確就好駕馭。」瘦子去年升格當爸，妻子Jennifer即將迎來人生首個母親節，是否有準備好禮物？他急忙感謝媒體，「謝謝提醒我母親節，最近太忙了，差點忘記時間。」瘦子也高EQ表示要直接在店內挑選禮物獻給老婆。

▲Karencici的辣妹風格是紮起白色T恤。（圖／品牌提供）

Karencici以淺藍色丹寧背心搭配白色T恤，她特別將T恤紮起來，藉此營造出辣妹風格，也表示自己非常喜歡丹寧元素，認為永遠不退流行。品牌台北101專門店是全台首個採用全新店裝的門市，LED燈如同電競般加深潮流現代感，而春夏全系列主打中性與有機色調，注入花朵、樹葉等印花設計向大自然致敬，逐漸增加可持續發展面料比例，象徵與永續時尚接軌。

▲A|X Armani Exchange台北101專門店。（圖／品牌提供）

▲AX Armani Exchange 春夏全系列主打中性與有機色調。（圖／品牌提供）

同時，Polo Ralph Lauren 首間女裝概念店進駐微風信義，承襲品牌一貫美式簡約的風格，也首次引進較為正式的長禮服、頂級正裝單品，提供多元選擇，夏季「Modern California」系列設計理念來源於加州風情，輕鬆穿著的同時保有春夏活力。





▲ Polo Ralph Lauren 首間女裝概念店 。（圖／品牌提供）

