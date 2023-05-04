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楊謹華買名錶先問老公　甜滋滋說「相信他的品味」

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▲▼江詩丹頓楊謹華出席 。（圖／公關照）

▲楊謹華欣賞江詩丹頓的精湛工藝。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）今（4日）至6日舉辦預約制的Less’ential 女士高級複雜腕錶展，邀女星楊謹華展示結合手工雕刻、琺瑯彩繪、織錦和珠寶鑲嵌4項工藝的Égérie Creative Edition 腕錶，讓她完全翻轉過往對江詩丹頓多是男錶的印象，她笑著說：「我會戴著這只錶去露營，但會一直看著它！」因為此錶身價高達345萬元，她甜滋滋說：「買錶我一定會與老公討論，我相信他的品味。」

▲▼江詩丹頓楊謹華出席 。（圖／公關照）

▲▼江詩丹頓,海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲楊謹華佩戴的江詩丹頓Égérie Creative Edition腕錶，3,450,000元。

Égérie系列靈感源自高級訂製服的細膩設計，江詩丹頓此次女錶展特別與在國際舞台發光的台灣訂製服品牌NICOLE + FELICIA合作，展出兩套華美禮服。而目光回到楊謹華所戴的Égérie Creative Edition 腕錶，江詩丹頓將華美的「布拉諾針繡蕾絲」以纖細的白金蕾絲線覆於面盤上，中央皺褶紋飾則來自機刻雕花大師手工操作的古老的裝飾技藝織錦（tapisserie），再覆上黑色琺瑯，而2時位置的月相顯示也採用鏤空琺瑯工藝，每項小細節都相當講究，共鑲有總重逾4克拉美鑽齊放閃。

▲▼江詩丹頓楊謹華出席 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓女錶展展出台灣訂製服品牌NICOLE + FELICIA兩套華美禮服。

▲▼江詩丹頓,海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Traditionnelle超薄萬年曆腕錶，2,690,000元。

江詩丹頓同場展示的複雜功能Traditionnelle 超薄萬年曆腕錶，搭載僅4.05 毫米的超薄 1120 QP自製自動上鍊機芯，維持女性喜愛的纖薄錶殼設計，且珍珠母貝面盤各項功能配置與設計優雅耐看，內外兼具；若偏愛3針日期的基本功能，Patrimony自動上鍊腕錶為首選，面盤採中央由淺至深的漸變胭粉色設計，點綴「珠粒式」分鐘刻度圈顯得精巧，備有錶圈鑲鑽或未鑲鑽款式。

▲▼江詩丹頓,海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲面盤呈現漸變色調的江詩丹頓Patrimony自動上鍊鑽錶，1,090,000元。

海瑞溫斯頓（Harry Winston）女錶也創意十足，旗下Premier系列Precious Peacock腕錶結合玻璃微型馬賽克工藝，先以黃金於面盤勾勒孔雀形體，再填上粉色、樹莓紅和白色色調馬賽克玻璃和珍貴寶石，華麗至極；另一款Lotus 31毫米自動腕錶則彰顯品牌標誌性的錦簇鑲嵌工藝，層層花瓣的立體蓮花綻放吸睛。
 

▲▼江詩丹頓,海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓卓時Premier系列Precious Peacock 36mm自動腕錶。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

▲▼江詩丹頓,海瑞溫斯頓 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓卓時Premier系列Lotus 31毫米自動腕錶。

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關鍵字：

江詩丹頓, Vacheron Constantin, 楊謹華, 海瑞溫斯頓, Harry Winston

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