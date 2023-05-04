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一支潤唇膏解決「容貌焦慮」！素顏擦提亮膚色、朝氣滿分，讓人好想親一口

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、cliniquetw IG

拿下口罩之後，氣色看起來特別暗沉、蠟黃，不想過度上妝，但又想要有乾淨好氣色，淡淡的潤唇膏就可以提亮膚質，立刻有朝氣，而且顏色不會過度濃烈，素顏也能擦，水潤質感也會讓整個人看起來年輕很多，不會顯出雙唇細紋。

＃倩碧 蜂蜜莓果潤唇膏，售價900元

▲潤唇膏,倩碧,NARS,IPSA,唇彩,彩妝,護唇,保養,。（圖／品牌提供）

倩碧旗下黑蜜漿果潤唇膏終於出姐妹色「蜂蜜莓果潤唇膏」，淡淡的粉紅色調可以瞬間修飾雙唇暗沉問題，重現澎潤飽滿的Q彈感，水潤膏體一抹融化在唇間，輕盈透明感的質地添加蓖麻籽油，上妝同時滋養潤澤，但卻不顯油膩。

＃NARS 激情過後嫩唇膏 #LAGUNA，售價950元

▲潤唇膏,倩碧,NARS,IPSA,唇彩,彩妝,護唇,保養,。（圖／品牌提供）

向來性感火辣的NARS這次把主題放在熱情沙灘與陽光，推出全新色澤#LAGUNA，細緻金橘色調，讓妳直接化身最危險的女人，細緻星砂般光芒躍上雙唇，在光線折射下閃閃發光，淡雅色調卻完全不會侵略強勢，神秘感讓人迷戀。

＃IPSA 水羊羹冰沁潤唇膏，售價950元

▲潤唇膏,倩碧,NARS,IPSA,唇彩,彩妝,護唇,保養,。（圖／品牌提供）

以日本超人氣和菓子水羊羹作為靈感，全新推出潤唇膏系列，雙色拼接設計超級可愛，不用任何使用技巧也可以畫出自然漸層感唇妝，裡面添加月見草油與薄荷腦，一抹沁涼非常適合夏天使用，立刻舒緩燥熱感，製造絕美好氣色。

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關鍵字：

潤唇膏, 倩碧, NARS, IPSA, 唇彩, 彩妝, 護唇, 保養

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