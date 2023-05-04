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誠品松菸擊敗南西接棒「24小時書店」、日本蔦屋書店進駐南投

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▲▼誠品松菸擊敗南西接棒24小時書店 。（圖／業者提供）

▲誠品松菸地理位置得天獨厚，閱讀同時也能欣賞天光綠意。（圖／業者提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

誠品信義店將在今年底熄燈，今（4日）宣布24小時書店由松菸店接棒，其實透過網購、電子書照樣可閱讀，如今大型書店意義大過實際，反倒像休閒場所，或是逛街的其中一站。誠品用整日不打烊維持觀感，日本跨海來台的蔦屋（Tsutaya Bookstore）則有最美書店的稱號，不久前宣布將進軍南投，為好山好水的埔里帶入新風貌。

誠品董事長吳旻潔今（4日）宣布誠品松菸接棒24小時書店，下半年即將進行大規模改裝承諾，圖書總量擴大3倍，以大片落地窗接引天光與園區綠意，定位為「看得見天空晨昏雲影」的24小時書店。

▲▼誠品松菸擊敗南西接棒24小時書店 。（圖／業者提供）

▲誠品松菸發展多元，且周邊的巨蛋也前景看好。

被問及為何會挑選松菸誠品，而不是南西誠品來接棒，吳旻潔坦言：南西空間不足，24小書店的圖書總量應多元豐富，這是松菸勝出的主要原因，且也看好周邊巨蛋的未來，預計會帶來更多人的人潮。

▲▼誠品松菸擊敗南西接棒24小時書店 。（圖／業者提供）

▲誠品董事長吳旻潔承諾24小時書店不會再搬遷，將終老在松菸。

吳旻潔分享，以松菸假日來客人流約2萬人左右，預估未來可能是雙倍情況，就來客量來說，其實不比信義區差，而且來的人目的較為多元，像是古蹟、生態、親子、漫步，相對給人更多選擇，誠品對於未來松菸文化園區的發展相當樂觀。

▲▼誠品松菸擊敗南西接棒24小時書店 。（圖／業者提供）

▲日本蔦屋明年即將進駐埔里，4層純白建築物將成地標。

目前全台已有9家蔦屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE），日前也宣布進軍南投，4月及6月將在台北大直及台中再開2家新店，全台將以開設50家書店為目標。

▲▼誠品松菸擊敗南西接棒24小時書店 。（圖／業者提供）

▲日月町蔦屋內裝很值得期待。

其中預計明年春節前後將開幕的日月町蔦屋，將是落實台灣原創的「生活提案式」書店，將書籍、電影和音樂等藝術及美學元素結合，針對當地居民生活型態打造個性商店，並且結合書籍、影視、咖啡餐飲與環境的「共享空間（Share Lounge）」營造出渡假的全新感受。

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關鍵字：

誠品松菸, 24小時書店, 日本蔦屋, 南投埔里

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