不同膚質夏天夜間保養步驟　保濕噴霧是混合肌蜜糖、乾肌用美容油更清爽

文／美人圈

夏天保養最怕弄得全臉黏踢踢，讓人睡前覺得好阿雜，今天小編就整理了「夏日夜間保養技巧」油肌可以局部調理角質，保濕噴霧是混合肌蜜糖，乾肌用美容油代替乳霜更清爽，以下「不同膚質夏季清爽保養步驟」快來一起認識一下吧！

油肌夏天夜間清爽保養步驟

1：化妝水擦拭全臉

油肌到了夏天，油直接像火山噴發般冒出，變成了名副其實的中東大油田，建議在睡前保養第一步驟，可以先用代謝型、質地清爽的化妝水搭配化妝棉擦拭全臉，如此一來可以先調理角質又能達到二次清潔的效果。





2：局部塗抹酸類精華液

接著在化妝水後，局部擦拭酸類精華，像是水楊酸、杏仁酸、多重酸都是不錯的選擇，可以加速代謝深層老廢角質，不讓皮脂阻塞形成惱人的痘痘或粉刺，還能抑制皮脂旺盛分泌，讓肌膚重建水嫩彈潤，而不是滿臉油光。建議可以局部塗抹在T字或雙頰易出油部位，一開始使用可以2~3天用一次，再慢慢增加頻率。

3：保濕凝凍取代乳霜

我們都知道保養最後一步驟就是要透過油封來封存養分，但黏膩的乳霜對於油肌來說實在是一大負擔，可以試著將乳霜步驟換成更清爽的保濕凝凍，凝凍的主要構成成分是膠質，可以達到不含油卻又有相當保濕程度的效果，建議可以在睡前厚敷，即可達到集中補水又鎖水的效果。





混合肌夏天夜間清爽保養步驟

1：保濕噴霧輕拍全臉

混合肌常常出現一張臉T字容易出油，雙頰、下巴乾燥脫皮的情形，所以更需要著重在分區保養的觀念上。第一步驟可以先全臉噴上保濕噴霧，即可鎮靜舒緩不安分的肌膚，同時提升後續保養效果。





2：T字部位控油精華、兩頰位置加強保濕精華

接下來，就可以進入保養重頭戲的分區保養，我們可以在容易出油的T字部位先擦上控油調理型精華，兩頰部位則擦上保濕精華，透過這樣的分區保養概念，更能對症下藥，穩定混合肌的肌膚健康。





3：輕乳霜

最後，選用夏季適合的輕乳霜，沾取10元硬幣大小，塗抹於全臉，就可以很清爽無負擔地完成混合肌鎖水的最後一步驟！





乾肌夏天夜間清爽保養步驟

1：精華水輕拍全臉

如果是乾肌的話，微量出油對於悶熱夏季來說剛剛好，而且保養步驟也可以不用再像冬天一樣繁雜，我們盡量簡化，也能達到讓肌膚完美平衡的效果。第一步驟先用精華水輕拍全臉，滋潤度適中又清爽的精華水就可以讓我們省下後續擦精華的步驟。





2：美容油滋潤

接著，再滴1~3滴美容油，用掌心均勻溫熱，並塗抹於全臉，即可達到封存滋養的效果，多了前面精華水的搭配，透過水相+油相的調和保養，就不會像只擦乳霜那樣帶來悶黏感。

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