這樣吃才會瘦！營養師教你「用餐順序」：先喝湯、飯留到最後吃

▲外食吃對順序也很重要。（圖／翻攝自台鐵官網）

記者曾怡嘉／台北報導

想要成功瘦身，「擇食」其實很重要，營養師高敏敏建議，如果不想囤積過多熱量，建議可以從用餐順序和飯量來調整，只要遵循兩個大原則，就不怕熱量超標！

營養師高敏敏建議，以一般人來說，每餐飯量約8分滿即可，並且可依據活動量來微調，若當天活動量低，可視情況調整，而若是減重族群，建議飯量只需5分滿，可以把精緻澱粉換成原型澱粉，像是糙米、五穀米都是好選擇。

除了掌握飯量，用餐順序也很重要，吃對順序能幫助增加飽足感，就不怕吃太多而導致吃太多，反而不小心圓一圈。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#STEP1 餐前先喝湯

建議以清淡的湯為主，避免濃勾芡湯，因為勾芡中含有大量澱粉，熱量密度高，多吃對身體沒好處。

#STEP2 再來吃菜

喝湯以後建議每餐至少吃一碗菜，菜的份量要比飯量多，因為蔬果豐富的膳食纖維跟植化素、營養素可以增加飽足感、幫助消化也墊個胃，也建議蔬菜各色都要吃，至少也選擇2種顏色，也提醒像是藻類、菇類、大番茄、黃瓜、冬瓜⋯等，也都屬於蔬菜類喔！

#STEP3 最後吃 「肉＋澱粉」

豆魚肉蛋類中的肉類，建議優先選低脂白肉，或以原型肉類為主、盡量少選擇加工品，份量為一掌心大小，營養師高敏敏舉例，像是海鮮類的油脂和飽和脂肪都較低，如果真的想吃牛，可以挑菲力牛排，想吃雞的話，則可以選雞胸肉，想吃豬的話，里肌肉是首選。

水果的話則建議可以餐與餐之間吃，每餐約一拳頭份量，或是切一切放到碗裡約8分滿碗，一天只需要兩份，就可以補充膳食纖維和維生素C。

高敏敏也強調，烹調料理方式也是影響熱量關鍵之一，盡量以清蒸、水煮、烘烤為主，而乾煎、油煎也比油炸相對健康，另外吃東西記得要放慢速度，這樣才能增加大腦飽足訊息的傳遞，8分飽就可以停下筷子，用餐後也別忘了起身多活動，才能幫助代謝消化。

