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醫師曝「3大卸妝誤區」難怪皮膚差！用卸妝水反覆擦超NG

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▲▼ 醫師曝「3大卸妝誤區」難怪皮膚差。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師分享正確卸妝法，卸得乾淨又不傷肌膚。（圖／翻攝IG@3ce_official、@goodal_official）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝IG@3ce_official、@laneige_kr、@ahc.official

想擁有透亮細緻的好肌膚，做好清潔卸妝絕對是不容忽視的第一步，但卸妝可不是用卸妝水、卸妝油往臉上努力揉搓就好，卸妝卸錯反而會傷害肌膚，甚至可能導致敏感肌。皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書上指出3個常見的卸妝誤區，她也進一步分享2大正確卸妝法，教你如何卸得乾淨又不會造成肌膚負擔。

首先劉醫師就指出，以下3個錯誤卸妝行為一定要改掉，不僅容易造成肌膚負擔、傷害肌膚，長期下來甚至可能會引起敏感、泛紅、刺痛等狀況。

NG 1：卸完妝還用洗面乳再洗一次臉。

NG 2：覺得卸妝油很油、容易糊眼，所以卸妝油只用一點點。

NG 3：為了卸乾淨，用卸妝水反覆擦拭肌膚。

▲▼ 醫師曝「3大卸妝誤區」難怪皮膚差。（圖／翻攝ＩＧ）

那到底該如何卸得乾淨，又不會過度清潔？劉醫師就針對妝容濃淡的2種狀況，詳細說明該如何正確卸妝，她也提醒無論是哪一種狀況，卸妝洗臉之前一定要先把手洗乾淨。

＃全妝或偏濃妝的正確卸妝法

如果是用了睫毛膏、唇彩、持妝性粉底還疊加了蜜粉這種偏厚偏濃的妝容，建議要用到眼唇卸妝液和卸妝油類產品。

1.卸眼妝
先把眼唇卸妝液倒在化妝棉上，把化妝棉浸濕透，敷在眼睛上大概10秒，不要來回揉搓，因為眼周肌膚很脆弱，最容易拉扯出細紋，所以輕輕按壓帶走即可，接著再將化妝棉折疊起來，把邊邊角角的殘余彩妝擦除乾淨。

2.卸唇妝
也是用卸妝液浸濕的化妝棉濕敷按壓把大部分唇彩帶走，再把化妝棉對折並張開嘴巴，利用化妝棉的折線輕輕擦拭唇紋。

▲▼ 醫師曝「3大卸妝誤區」難怪皮膚差。（圖／翻攝ＩＧ）

3.卸臉部
先把手擦乾，擠出2泵左右的卸妝油（可依產品使用感調整），按壓上臉，再加點水乳化或是全臉噴霧幫助乳話，再用溫水沖洗掉即可。

劉醫師表示，卸妝油與彩妝親和性好的油份，可以溶解彩妝，甚至帶走一些毛孔皮脂分泌物。她也分享，她認為好的卸妝油應該不會糊眼、不會有油膜感，且不需要再用洗面乳二次清潔就能清潔乾淨，而且卸完皮膚不會反乾。

▲▼ 醫師曝「3大卸妝誤區」難怪皮膚差。（圖／翻攝ＩＧ）

＃淡妝的正確卸妝法

如果平時只用氣墊BB霜或只用了素顏霜、防曬隔離，甚至是沒那麼持妝的粉底，其實一天下來肌膚分泌的油脂已經破壞了底妝的成膜劑，只要用一下洗面乳就能清潔好。將起泡後的洗面乳輕輕按壓上全臉，在鼻翼、下巴、額頭等處輕輕打圈，再用溫水洗淨就行。

她也提醒，清洗後皮膚不會感到乾燥才是對的，「不要怕沒卸乾淨，殘留的根本進不了皮膚深層，反覆卸妝的傷害比沒卸乾淨大得多」。

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關鍵字：

保養, 護膚, 清潔, 卸妝, 錯誤, 誤區, NG行為, 正確方法, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生

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