台中LaLaport必逛鞋店再+1！　炎亞綸當店長曝「常常嫉妒女生」

記者王則絲／台中報導

炎亞綸今（4日）出席台中三井LaLaport女鞋品牌BYHUE首間概念店開幕活動，現場聚集大批粉絲圍觀，足見爆棚人氣。由AS女鞋集團在今年3月全新創立的新品牌BYHUE，今邀請炎亞綸擔任一日店長兼見習生，為粉絲們服務挑選鞋款，活動上炎亞綸透露：「因為我對時尚很喜歡，所以常常嫉妒女生的鞋款色系選擇這麼多。」還現場敲碗品牌執行長快推出男鞋。

▲炎亞綸擔任BYHUE一日店長。（圖／品牌提供）



BYHUE以日常韓系為定位，名稱「BY」同音中文的「百」，HUE則是色調、色彩的意思，代表生活裡的100種顏色由你主載。鞋款從上班族女性的日常優雅風格，到休閒氛圍的樂福鞋、老爹鞋、小白鞋，以及夏日繽紛俏皮的沙發系列，滿足生活各種場合，幾乎每款鞋型都有3種以上顏色，多以低飽和度的柔嫩色系、大地色系為主，多樣選擇讓炎亞綸抱怨平常男生鞋子的顏色選擇不多：「因為我對時尚很喜歡，所以常常嫉妒女生的鞋款色系選擇這麼多。」

BYHUE鞋款主打輕量、好走，心機在於特別研發的「洞感軟芯墊」，運用於不同鞋型底部，不只更加透氣，也能增加支撐度與彈性，減緩久站、久走的不適，功能性細節讓炎亞綸開玩笑說：「喜歡打籃球的朋友搞不好也可以試試看。」

▲炎亞綸擔任BYHUE一日店長。（圖／記者王則絲攝）



身為見習生的炎亞綸，最推薦這雙「2way鞋款」給女孩們，平底瑪莉珍鞋款上繫上一條珍珠鍊帶，可拆卸的設計，能夠隨時轉換風格，「白天穿去上班，晚上扣上珍珠鍊帶就可以去夜店、去約會。」

▲炎亞綸推薦「2way鞋款」。（圖／記者王則絲攝）



率先開幕的LaLaport南館也開設了一家必逛鞋店，平價女鞋D+AF於南館1樓打造近200坪大的寬敞門市，承襲品牌「Less is more」核心理念，融合梯田式展台，眾多鞋款一目瞭然，店內巨大鏡子也超好拍；本次新門市特別以度假風格塑造，烘托出一種「城市綠洲」氛圍感，懸吊於拍照區中央的編織吊椅及座椅陽傘，讓此區域充斥著濃厚的峇里島度假感，非常適合女孩們拍美照打卡。

▲D+AF台中LaLaport門市率先於3月中開幕。（圖／品牌提供）