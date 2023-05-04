謝欣穎實現生日願望「女人味多一點」　曾之喬想穿COS紅裙見姐妹

▲COS台北旗艦店推出2023年春夏季Atelier系列，（左起）王棠云、謝欣穎、曾之喬、宋柏緯。（圖／記者周宸亘攝）

記者鮑璿安／台北報導

COS台北旗艦店推出2023年春夏季Atelier系列，今（4日）請到曾之喬、謝欣穎、宋柏緯、王棠云等人出席，群星演繹正式感十足的禮服、西裝造型，曾之喬也分享穿著本系列的感受，是一種高雅的時髦，她稱讚謝欣穎今天穿得很有趣，「多出像圍巾、絲巾的感覺，會讓禮服多了輕鬆的感覺。」

▲謝欣穎。（圖／記者周宸亘攝）

謝欣穎身穿黑色系綁帶連身裙現身，慵懶的氛圍讓她直言「像是我想要呈現的設計感」，剛過完38歲生日，男友王柏傑特別為她舉辦了生日會，讓她相當感動，謝欣穎也說新一歲的願望是希望自己的穿著改變一些，「我之前太有個性，少了女人味，這個系列剛好很符合我現在想要的感覺，又不會有距離感。」

▲曾之喬認為今天造型是高雅的時髦。（圖／記者周宸亘攝）

曾之喬演繹平口收腰紅裙，之所以會選擇這一套，她特別解釋，「其實我蠻喜歡穿禮服，但是對愛漂亮的人來說要拿捏，希望是高雅的時髦，不規則的收尾裙襬，高雅又輕鬆。」會想穿這套去什麼場合？曾之喬說應該是好姐妹的生日，「如果她（朋友）允許我穿這樣的話！」

▲COS 2023年春夏季Atelier系列瞄準高端服飾 。（圖／品牌提供）

COS 2023年春夏季Atelier系列瞄準高端服飾，以法國技藝為象徵，提供15套女裝、7套男裝，包含空間感的寬松連衣裙、裝飾有精美細小齒狀邊緣的絲質裙子，可切換正式以及派對場合，在春夏帶來高級華麗氛圍。

同時，A|X Armani Exchange台北101專門店採用全新店裝，LED燈如同電競般加深潮流現代感，而春夏全系列主打中性與有機色調，注入花朵、樹葉等印花設計向大自然致敬，逐漸增加可持續發展面料比例，象徵與永續時尚接軌。

▲A|X Armani Exchange台北101專門店。（圖／品牌提供）

▲AX Armani Exchange 春夏全系列主打中性與有機色調。（圖／品牌提供）