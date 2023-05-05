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濕疹、乾癬老是治不好？營養師揭「10種食物」要避開：易使皮膚敏感

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▲▼ 濕疹治不好？營養師揭10種食物要避開。（圖／記者張毓容攝）

▲營養師指出，有些食物容易讓肌膚不穩定甚至發生敏感狀況。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

濕疹、乾癬老是好不了，皮膚癢到很煩躁？小心可能是因為你吃錯食物，導致皮膚問題反覆。知名營養師高敏敏就指出，想要改善濕疹、乾癬，飲食是很重要的一環，像是以下10種食物是容易造成膚質不穩定的隱形殺手，別人吃沒事，但很可能是敏感體質的毒藥！如果皮膚症狀總是反覆治不好，就要多注意先避開這些食物一段時間，減少皮膚敏感狀況。

＃熱性水果

像是芒果、荔枝、榴槤、龍眼等水果，在中醫屬「發物」，易促進組織胺分泌，導致引發敏感。

▲▼ 濕疹治不好？營養師揭10種食物要避開。（圖／記者張毓容攝）

＃飽和脂肪

例如紅肉、加工肉、乳瑪琳及烤酥油等等，容易養成發炎體質，建議避免。

＃茄科類

茄子、甜椒、馬鈴薯、番茄等及其製品含有「茄鹼」，可能讓部分族群有不適症狀。

▲▼ 濕疹治不好？營養師揭10種食物要避開。（圖／記者張毓容攝）

＃甲殼類海鮮

因含螺旋狀結構蛋白，易使部分人發生過敏反應，可用蒸或烤，減少這類蛋白。

＃發酵食品

發酵食品通常含有大量發酵粉，組織胺含量高，易引發身體過敏反應。

＃麩質

若有過敏或乳糜瀉者，任何含麩質的食物都應避免，像是大麥、燕麥、黑麥和小麥等。

▲▼ 濕疹治不好？營養師揭10種食物要避開。（圖／記者張毓容攝）

＃甜點、油酥糕點、炸物

極易引起發炎反應，加重皮膚敏感。

＃食物添加物

看不到食物原形的加工食物，裡頭包含的味精、人工色素或添加來防止食物氧化、變質、腐敗的防腐劑，易使身體慢性發炎、容易引發敏感肌皮膚敏感。

＃抽菸、酒精

易刺激，使皮膚反覆搔癢變嚴重。

＃隨意吃補品

例如進補藥材、牛樟芝、冬蟲夏草等補品，皆容易使皮膚燥熱。

▲▼ 濕疹治不好？營養師揭10種食物要避開。（圖／記者張毓容攝）

高敏敏最後也提醒，若深受濕疹、敏感肌膚反覆困擾，除了及早就醫、持續追蹤，建議平時要遠離會讓自己過敏的食物，減少皮膚敏感。當然其他飲食、生活習慣也需要改變，像是可多攝取益生菌＋益生質、飲食均衡單純、控制理想體重、適度曬太陽、避免壓力過勞、注重皮膚保濕和維持充足睡眠、勿熬夜等，都是有助於幫助改善肌膚敏感、不適的重要因素。

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關鍵字：

濕疹, 乾癬, 搔癢, 飲食, 食物, 皮膚, 敏感, 過敏, 營養師, 高敏敏

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