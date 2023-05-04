Jolin想催生「蔡依林23年蜂蜜威士忌」！愛吃蛋糕竟能維持身材有訣竅

▲蔡依林從威士忌酒瓶發想，打造翻糖蛋糕。（圖／記者周宸亘攝）

記者林明瑋 / 台北報導

蔡依林投入翻糖蛋糕創作已9年，今年成為百富威士忌（The Balvenie）合作的藝術家，以酒瓶為靈感，創造出獨一無二的翻糖蛋糕，如果用威士忌形容自己，她認為是帶有蜂蜜氣息：「我想給大家一點甜甜的香氣，又帶點堅果的韌性。」她連酒款名稱都想好了，套上自己的出道年份，她笑說：「百富即將出一瓶『蔡依林23年威士忌』」！

▲蔡依林穿著薄透長褲，西裝小露腰際。（圖／記者周宸亘攝）

百富威士忌每年邀請不同的藝術家以「一心造一藝」的精神為主軸，打造藝術作品，喜歡吃蛋糕，也經營翻糖蛋糕事業的蔡依林便是2023年度造藝家，她結合2D與3D意象、運用繽紛色彩，與旗下團隊攜手完成了很吸睛的作品，她透露：「配色遇到不少困難，但和同事一起創作，他們可以補我的弱項，例如結構、拉比例就交給他們。」

蔡依林喜歡吃蛋糕，她認為不需要刻意選減糖版，遇到喜歡的蛋糕也會放鬆地「吃到自己覺得滿意為止」，這樣仍不影響身材，她透露秘訣：「睡眠很重要，還有固定的拉伸、運動以及均衡的飲食，我不會狂吃，也不偏食，如果一餐吃完，想要來點甜的我就會吃，但不會主食就是8吋蛋糕這樣。」

▲創作翻糖蛋糕時的蔡依林。（圖／品牌提供）

談到威士忌，她大推百富21年波特桶單一麥芽威士忌，有滑順的蜂蜜口感，加上綿密的水果與香料氣味，最喜愛的品酩方式則是加冰塊，提到酒量，她說：「我會朋友一起喝，但我想我3分之1瓶是沒問題。」被大讚「很強」，她立刻補充：「我沒有要斜槓這個，只是因為好喝。」她笑說：「我喝醉的時候音量會很大聲，肺活量會暴增！」

蔡依林創作的翻糖蛋糕將從5月27日起，在台北、台中、台南的藝廊展出，預約報名「百富藝級饗宴」互動品酩會就能親眼鑑賞，同時品飲百富12年雙桶單一麥芽威士忌、百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌，還有蔡依林最愛的百富21年波特桶單一麥芽威士忌等酒款，視覺、味覺都享受。

▲蔡依林喜愛百富21年波特桶單一麥芽威士忌。（圖／品牌提供）

【更多威士忌】

蘇格登（Singleton）40年單一麥芽威士忌限量原酒



全球限量1716瓶、台灣配額40瓶的「蘇格登40年單一麥芽威士忌限量原酒」，為蘇格登首名女性調酒大師Maureen Robinson的傑作，也是時光協奏系列的最終章。

這瓶限量原酒大膽突破常規熟成標準，首次將初次熟成的12年原酒注入頂級蘭姆酒Zacapa XO & Royal桶中，以獨特的Solera工法為基礎，讓二次熟成過程，在層層堆疊的酒桶中完美融合，並熟成28年，為品牌史上最長的二次熟成，因此讓酒體深邃飽滿，創造出絲絨般黑巧克力風味，如同威士忌多了蘭姆酒的個性般，醇厚飽滿又細緻甜美。

格蘭菲迪（Glenfiddich）12年天使雪莉單一麥芽威士忌



格蘭菲迪12年天使雪莉嚴選僅有5%的西班牙Amontillado雪莉桶，威士忌在雪莉桶中原是覆蓋滿酒花，沒想到表層酒花開了缺口，帶來第二次熟成，美好的意外被形容「如同天使忍不住偷嚐了一口」，因而有「天使雪莉」的美名。

12年天使雪莉單一麥芽威士忌充滿清新的水果香氣，輕柔的木質、肉桂與荳蔻等香料氣息，入口後如炙烤蘋果與果乾交織，成就出多汁甜美口感，閒適、優雅又充滿活力。

三隻猴子（Monkey Shoulder）三重麥芽威士忌



蘇格蘭的斯貝塞區水質優良、酒廠聚集，三隻猴子三重麥芽威士忌精選斯貝賽區3家單一麥芽威士忌酒廠融合熟成，再轉移至大型融合桶中進行3至6個月的熟成，酒體輕盈，但有著多層次的風味和口感。

雖不強調年份及酒廠間的風味差異，但保有蘇格蘭威士忌一貫的嚴謹製程，強調不拘泥傳統喝法，口感豐富滑順，散發濃郁香草香氣。

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