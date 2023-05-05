45歲+要注意！營養師傳授「飲食小撇步」，改善更年期不適

▲補充大豆異黃酮，幫助緩解出汗、失眠等症狀。（圖／達志示意圖，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

母親節即將到來，要知道讓媽媽心情好，家裡氣氛才會好，營養師余朱青分享，現代人晚婚晚生，子女還沒成年，很多母親就已經快邁入更年期，無論你是女兒或是自己即將踏入更年期，營養師傳授一些飲食方法，安穩度過這個時期。

營養師余朱青分享，更年期是女性生理上的一個重要時期，通常在45歲左右開始，持續時間因人而異，數年到十幾年不等。這個階段女性身體內分泌激素會發生很大的變化，導致生理和心理和以前不太一樣，像是熱潮紅、情緒波動、失眠等。

進入更年期時身體會面臨不同的變化，包括荷爾蒙分泌減少、骨質疏鬆、心血管疾病風險增加等。營養師提醒，適時的補充一些營養素是很重要的。

#維生素B6

維生素B6有助於改善心情和睡眠。可以從雞肉、豬肝、香蕉、馬鈴薯中都能取得。

▲堅果幫助補充維生素D。

#鈣質和維生素D

鈣質和維生素D都能幫助減輕骨質疏鬆的症狀，建議多攝取奶類和乳製品、魚類、豆類、堅果、綠色蔬菜、香菇等，以上都是很好的食物來源。

#大豆異黃酮

大豆異黃酮是植物性雌激素，能夠緩解更年期的潮熱、出汗、失眠等症狀。含有大豆異黃酮的食物包括豆腐、豆漿、黃豆、黑豆、紅豆等。

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

除了以上飲食，想改善更年期症狀，建議從日常生活調整做起，建議適度增加運動量，及盡量避免吃辛辣、刺激性的食物，保持健康的飲食和生活習慣可以讓正經歷更年期的身體較舒適。營養師也提醒，更年期症候群症狀因人而異，家人的關心陪伴與理解也很重要！