亮・珠寶／頸鍊出頭天　安海瑟薇戴古幣、蕾哈娜纏5排珍珠拚了

▲安海瑟薇穿Versace禮服搭配寶格麗頂級珠寶出席MET Gala晚宴。（圖／寶格麗提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

本周時尚圈話題圍繞在紐約時間5月1日晚間登場的「時尚界奧斯卡」MET Gala紐約大都會博物館慈善晚宴，今年紅毯主題為「卡爾拉格斐：線條之美」（Karl Larerfeld：A Line of Beauty），向2019年逝世的「時尚老佛爺」卡爾拉格斐致敬，因此不少女星、名流選戴珍珠項鍊緬懷他操刀設計香奈兒（CHANEL）的經典風格；珠寶另一趨勢為短項鍊回歸，安海瑟薇（Anne Hathaway）戴著寶格麗（BVLGARI）古幣頸鍊時髦極了。



▲安海瑟薇戴的寶格麗MONETE系列頂級玫瑰金古幣鑲鑽項鍊。

短項鍊正夯

在MET Gala晚宴備受矚目的安海瑟薇，以Versace禮服搭配寶格麗MONETE系列古幣鑲鑽項鍊，中央鑲嵌1枚羅馬帝國、約西元前400-350年雅典娜古幣，旁襯總重約34.85克拉鑽石；同為寶格麗代言人的琵豔卡喬普拉強納斯（Priyanka Chopra Jonas），則戴上鑲有11.16 克拉 Bulgari Laguna Blu 艷彩藍鑽（Fancy Vivid Blue）的月桂花環造型鑽石短鍊，此梨形切割藍鑽將於11日登上日內瓦蘇富比Luxury Week拍賣，估價超過765,625,000元。

▲琵豔卡喬普拉強納斯戴寶格麗鑲有 11.16 克拉 Bulgari Laguna Blu艷彩藍鑽項鍊登場。

向來以仙氣造型著稱的艾兒芬妮（Elle Fanning），為紀念卡爾拉格斐設計的香奈兒高級訂製服秀總以完美新娘造型做結尾，特別穿上Vivienne Westwood創作的白紗禮服扮成新娘登上MET Gala，她搭配的黃K金短項鍊為卡地亞（Cartier）1955年以咖啡豆為主題的Grain de Café系列作品，品牌趁此機會宣布她成為最新形象大使，將是6月在台灣上市的Grain de Café珠寶系列代言人。

▲艾兒芬妮佩戴卡地亞1955年的Grain de Café系列項鍊亮相。（圖／美聯社）

珍珠致敬卡爾

卡爾拉格斐在世時設計的香奈兒服裝、配件，珍珠是不可或缺的招牌元素，因此MET Gala紅毯上有不少珍珠首飾或點綴服裝的設計亮相。壓軸現身的天后蕾哈娜（Rihanna）一如既往氣勢非凡，疊戴多條珍珠頸鍊，當中包括寶格麗CINEMAGIA系列Diamond Sails三股式珍珠鑽石項鍊；退役網球名將小威廉斯（Serena Williams）也走霸氣路線，戴上Tiffany Paloma Picasso珍珠短鍊與三股式珍珠長串鍊，胸前全被珍珠佔據。

▲蕾哈娜混搭多條珍珠項鍊，當中CINEMAGIA系列Diamond Sails三股式珍珠鑽石項鍊為寶格麗的作品。（圖／寶格麗提供）

▲退役網球名將小威廉斯疊搭Tiffany Paloma Picasso珍珠短鍊與三股式珍珠長串鍊。（圖／路透社）

典雅派的珍珠穿搭則以佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）與艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）為代表，兩人不約而同都選戴珍珠耳環，佛蘿倫絲普伊因為羽毛頭飾已夠搶眼，因此耳際戴上2副Tiffany耳環，分別為Jazz鉑金鑲嵌南海珍珠與鑽石耳環、Victoria珍珠與鑽石耳環；身穿高領蕾絲禮服的艾蜜莉布朗特，則配上伯爵（PIAGET）Sunny Side of Life系列珍珠鑽石耳環，致敬永遠的時尚巨擘卡爾拉格斐。

▲佛蘿倫絲普伊頂著誇張頭飾，點綴Tiffany Jazz鉑金鑲嵌南海珍珠與鑽石耳環、Victoria珍珠與鑽石耳環。（圖／路透社）





▲艾蜜莉布朗特戴著伯爵Sunny Side of Life頂級珠寶系列18K白金珍珠鑽石耳環，14,000,000元。

