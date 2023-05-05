Jennie與CK超燒聯名揭曉！辣妹限定連體衣、專屬手寫Logo內衣必收

▲韓星Jennie。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

韓星Jennie與Calvin Klein前幾次合作奠定了雙方的默契走向，這回終於宣布推出 「Jennie for Calvin Klein」 限量聯名膠囊系列，靈感來源自Jennie的日常穿搭造型，她更以設計師之姿更改品牌Logo轉化為個人手寫字體，也獻上了第一視角辣照，無疑是此系列最佳代言人。

▲Jennie for Calvin Klein限量聯名膠囊系列 。（圖／品牌提供）

「Jennie for Calvin Klein」主要包括了多款內衣套裝、牛仔褲、T恤、毛絨衣和針織衫，在攝影師Hong Jang Hyun操刀的形象廣告中，Jennie親自穿著並演繹單品，特殊的丁香紫、粉藍色和沙漠棕在品牌設計語言中相當少見，保留極簡剪裁，可搭配T恤與運動褲融入日常。就如同Jennie帶給觀眾童趣、繽紛又性感的風格，悄然傳遞時尚感。

▲Jennie for Calvin Klein限量聯名膠囊系列5月10日晚間九點於 Calvin Klein官網上發佈 。（圖／品牌提供）

▲Bodysuit 連體衣 。（圖／品牌提供）

▲手寫LogoT恤。（圖／品牌提供）

Jennie無可挑剔的身材比例，與聯名系列碰撞出極致火花，她本人也表示：「與 Calvin Klein 合作推出這個系列，非常令我興奮。這個系列反映了我平時的穿搭風格，我想在這些單品中加入一些個人化的元素，你會看到這些元素體現在版型、顏色搭配和服裝細節上。我希望這個系列能讓每個人在穿上之後，都能像我一樣感到快樂和自信。」

▲COS 2023年春夏季Atelier系列瞄準高端服飾 。（圖／品牌提供）

最近受到關注的還有瑞典品牌COS 2023年春夏季Atelier系列，瞄準高端服飾，以法國技藝為象徵，提供15套女裝、7套男裝，包含空間感的寬松連衣裙、裝飾有精美細小齒狀邊緣的絲質裙子，可切換正式以及派對場合，在春夏帶來高級華麗氛圍。