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對親人囂張跋扈、遇外人變小白兔！只會坑殺自己人的三大星座

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文／CC　圖／netflixkr IG

身邊常常有一種人對自己認識、最親近的好友或家人特別壞，但是只要一到外面，面對陌生人就像小白兔一樣，親切又客氣，以下有三大星座最容易出現這樣的人，尤其是TOP 1在意的細節特別多，很容易就會把他們惹生氣，要特別小心。

▲星座,占卜,雙魚座,水瓶座,處女座,。（圖／netflixkr IG）

TOP 3：雙魚座

雙魚座表面看起來柔柔弱弱，不僅溫柔滿分，還給人天真爛漫、單純可親的形象，一副人畜無害的樣子，但私底下他們有超多小劇場跟小任性，對於自己最親近的人才會發作出來，無理鬧脾氣，在外面受了委屈也不會發作，等到回家才會徹底爆發，希望獲得同情。

▲星座,占卜,雙魚座,水瓶座,處女座,。（圖／netflixkr IG）

TOP 2：水瓶座

水瓶座在外面的形象，總是給人一種體貼入微、通情達理的模樣，看起來好像很懂人情世故、淡然謙遜，看似脾氣很好，但面對家人、好友就完全不是這麼一回事，加上他們常常活在自己的世界，所以脾氣發起來也是自顧自的想發洩就發洩，完全不會顧及身邊人的感受。

▲星座,占卜,雙魚座,水瓶座,處女座,。（圖／netflixkr IG）

TOP 1：處女座

處女座非常在意自己的外在形象，對不熟的人禮數做滿、客氣至極，他們的自我要求不允許出一點紕漏，但在親友面前就不用裝了，個性固執倔強不說，還很挑剔細節，一點點小事就可以讓他們秒點燃，熟的人都知道他們壓根就是未爆彈，三不五時就要炸一波。

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關鍵字：

星座, 占卜, 雙魚座, 水瓶座, 處女座

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