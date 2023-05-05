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逛飾品店也能吃「魚刺人鷄蛋糕」　獨家口味vacanza才有

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▲▼vacanza,BONNY&READ 。（圖／公關照）

▲假期咖啡町Cafe in vacanza於店門外設置無邊際座位區，能坐下享受雞蛋糕的美味。（圖／vacanza提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

飾品品牌vacanza擅長營造假期氛圍，顛覆過往服飾與飾品店禁止飲食的規定，在店內銷售咖啡、奶茶，讓顧客一邊逛也能啜飲飲品，輕鬆自在選擇所愛。近日更將台北敦南的創始店改裝升級為「假期咖啡町Café in vacanza」，不僅擴大雙倍坪數，還與超人氣散步系點心「魚刺人鷄蛋糕」合作，並特別推出獨家口味「玫瑰重軟乳酪」雞蛋糕，在飾品店就能享用美味的點心。

▲▼vacanza,BONNY&READ 。（圖／公關照）

▲假期咖啡町Cafe in vacanza獨家的魚刺人鷄蛋糕玫瑰重軟乳酪口味。

重新改裝的假期咖啡町Café in vacanza，呈現最完整的飾品系列，最新主打、適合母女一起佩戴的祈願迪士尼100周年系列手環，結合紅線文化與童趣設計，正是熱門款；令人驚喜的是品牌與魚刺人鷄蛋糕攜手，在此就能吃到雞蛋糕與購買魚刺人鷄蛋糕的周邊商品，為讓顧客沉浸在愜意時光，店外設置無邊際座位區，盡情享用點心與飲品。

▲▼vacanza,BONNY&READ 。（圖／公關照）

▲vacanza將創始店台北敦南門市擴大雙倍坪數改裝，打造假期咖啡町Café in vacanza。

▲▼vacanza,BONNY&READ 。（圖／公關照）

▲vacanza最新力作為祈願迪士尼100周年系列手環。

台灣另一飾品品牌BONNY&READ，則不斷與知名卡通、動漫聯名，日本三麗鷗赫赫有名的Hello Kitty、大耳狗與布丁狗等，都有卡哇伊首飾或髮飾滿足少女心；品牌也與寶可夢聯手，推出各角色立體造型吊墜、皮卡丘剪影手鍊、耳環、髮圈等，以豐富設計吸引粉絲目光。

▲▼vacanza,BONNY&READ 。（圖／公關照）

▲BONNY&READ Hello Kitty浪漫手鍊513元，耳環513元。（圖／BONNY&READ提供，以下同）

▲▼vacanza,BONNY&READ 。（圖／公關照）

▲BONNY&READ寶可夢皮卡丘剪影手鍊，1,330元。
 

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vacanza, BONNY&READ

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