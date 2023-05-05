溥儀的「錶王」雙色面盤竟是自己刮的！　Melody戴巨大藍寶開眼界

▲Melody佩戴富藝斯香港珠寶春拍領銜拍品寶格麗118.35克拉皇家藍藍寶石鑽石項鍊，估價約93,665,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣行富藝斯（PHILLIPS）明（6日）、後（7日）兩天在台北BELLAVITA藝文空間舉辦鐘錶與珠寶香港春拍台北預展，展出總值約5億元的120件精選拍品，當中最受矚目為清朝末代皇帝溥儀珍藏的「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）名錶與其筆記、摺扇，讓擔任嘉賓的「時尚媽咪」Melody（殷悅）看得目不轉睛，當然她身上的寶格麗118.35克拉藍寶石鑽石項鍊也身價非凡，估價超過9366萬元，讓她直呼：「女人心聲就是寶石越大越好！」

▲Melody對於祖母綠鑽戒愛不釋手。





▲鑲嵌未加熱處理118.35克拉斯里蘭卡枕形藍寶石的寶格麗項鍊，是拍賣史上最大藍寶之一。





▲梵克雅寶鑲嵌粉紅剛玉與鑽石的Zip拉鍊項鍊亦是富藝斯香港春拍亮點，估價約4,683,000元起。

Melody今所戴的寶格麗118.35克拉、未加熱處理的枕形切割斯里蘭卡「皇家藍」藍寶石項鍊，為拍賣史上最大藍寶之一，無論是色澤、質量都無與倫比，去年曾伴好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）登上坎城紅毯，為富藝斯5月23日在香港舉辦的「珠寶和翡翠」拍賣的領銜拍品，同場的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Zip拉鍊項鍊、傳奇設計師Jean Schlumberger為Tiffany設計鑽石蜜蜂圍繞6.26克拉喀什米爾天然藍寶戒，也是話題之作，Melody相中一只祖母綠戒指，想在鏡頭前秀又怕太多人見到與她競標，心情陷入矛盾。

▲傳奇設計師Jean Schlumberger設計的Tiffany 6.26克拉喀什米爾天然藍寶戒，圍繞5隻鑽石蜜蜂，估價約7,805,000元起。

珠寶是為自己而買，Melody已向2個女兒言明未來可以「借」，但不一定會「給」她們，希望培養她們能靠自己努力爭取的正確價值觀；而藝術美學培養不能等，Melody會帶女兒一起參觀拍賣會預覽，欣賞古董珠寶、藝術品，此次參觀重點是富藝斯完整呈現將於23日香港登場的「御藏百達翡麗專場」拍品，展出清朝末代皇帝溥儀的百達翡麗名錶、筆記、皮質封面《論語》、摺扇等遺珍。





▲清朝末代皇帝溥儀收藏的百達翡麗名錶與10件筆記本、摺扇等遺珍登上富藝斯春拍。





▲清朝末代皇帝溥儀曾珍藏之百達翡麗型號96「Quantieme Lune 」估價約97,568,000元起，錶的下方為他的筆記。





▲1946年溥儀將親自題字的摺扇送給他在遠東國際軍事法庭審訊期間的俄語翻譯。

焦點為估價約億元的百達翡麗96 Quantieme Lune腕錶，目前世上僅存3只相同配置的腕錶，錶殼為鉑金材質，面盤則呈現獨特的雙色，據悉是溥儀被監禁時感到無聊想研究腕錶結構，指示隨侍刮面盤看是否同為鉑金材質，刮除了面盤下半部後發現露出深色確認非鉑金，立刻要隨侍停止動作，形成今日所見的雙色面盤。





▲佳士得將於5月30日在香港舉行「博古紹裘--帕默家族珍藏」專場拍賣，將上拍威廉霍華德帕默與夫人艾達傳承的63件中國藝術品。（圖／佳士得提供，以下同）





▲佳士得帕默家族專拍焦點為清雍正外烏金黑釉內粉彩梅雀爭春圖盤，估價約19,513,000元起。

清代文物也深受西方世界喜愛，佳士得（CHRISTIE’S）將於30日在香港會議展覽中心舉行「博古紹裘 - 帕默家族珍藏」專場拍賣，呈獻英國蛋糕與餅乾製造商「亨特利與帕默餅乾」（Huntley & Palmer Biscuits）創辦人威廉霍華德帕默夫婦傳承的63件清代御瓷、明代青花瓷器、早期陶瓷、金屬器具及玉雕等，當中一件清雍正時期的烏金黑釉內粉彩梅雀爭春圖盤為熱門拍品，盤上描繪4隻靈動麻雀停駐於雙色梅花與翠竹上，象徵春天與幸福來臨。

