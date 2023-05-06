手做甜點技能爆發！入門到創業的3間工作室推薦　絕美韓式裱花也好上手

文／女子學

疫情爆發之後，大家宅在家做甜點的趨勢蓬勃，IG不時能看見朋友們分享的手作成品，也成為疫情陰霾間的一道溫暖曙光。

如今疫情好轉，內心的烘焙夢也撥雲見日，許多工作室除了開立體驗課外，小班的細心教學及創業養成專攻班都慢慢復甦。今天編輯將依照難易度推薦工作室課程，就看你想和另一半有個甜蜜時光，翻玩兩人的Sweet Memory，還是想學習專業手藝，開出屬於自己的甜點花路。

入門：自己做烘焙俱樂部

大家別搞錯，入門款編輯就叫你自己在家做會不會太隨便！「自己做」是一間烘培工作室，提供完備的器材及食材。不過就如其名，你必須親自DIY，店內不會有老師指導，唯一的步驟說明來自平板電腦的操作，讓大家100%獨立完成甜點，也沒辦法雙手一攤讓老師收尾（笑）。

▲自己做烘焙非常推薦情侶、朋友們一起來。（FB@自己做烘焙俱樂部）



這樣類似自助吧的製作方式，少了老師手把手教導，或許有些人會覺得沒安全感，不過也因為自由度很高，很推薦情侶、朋友們來嘗試，不僅可以安靜享受小團體時光，也在手作與嘗試的過程中互相激盪出有趣的火花，是個能留下深刻回憶的體驗。

中階： Fabulous Lab 小班課程

如果DIY已經駕輕就熟的話，不妨進階到小班制的甜點學習吧！Fabulous lab的小班課別從奶油霜浮雕、造型馬卡龍到韓式擠花都有，不只讓大家帶走美美的成品，更是從材料使用、器具頗析、到各步驟細節都手把手傳授給大家。

▲蠟筆小新、史奴比造型馬卡龍。（圖／FB@Fabulous Lab）



像是最夯的造型馬卡龍課程，就先從基礎的馬卡龍製作原理、麵糊製作技巧著手，慢慢進入到特殊樣式的塑形技巧、調色邏輯與視覺美感設計，最後也不藏私分享烘烤技巧和保存方法。小班課紮紮實實地打穩甜點的製作基礎，讓學員日後在家也能當烘焙師，編輯特別推薦給想更上一層樓的朋友們。

高階：小奶油工作室創業班

最後一階的進階創業班，編輯推薦給想接訂單、有開店夢的朋友們。小奶油工作室主理人Daisy花了多年鑽研食材及配方，一步步將自己的技藝昇華，並融合美味和簡約美感到蛋糕上。在專攻課程中，她將烘焙所學不藏私傳授給大家。

▲美味和美感兼具的蛋糕。（圖／IG@littlecream_cake）



Daisy分享創業班的初衷是希望「讓大家可以少走冤枉路」：她剛開始接單時總照著烘焙學校的配方，乖乖地照做，但後來發現蛋糕體不夠豐潤，自己也花了好些時間才找出讓蛋糕綿密的配方。「如果能早點知道這些就好了」Daisy如是說，她希望透過分享這些自己摸索出的細節，讓想創業的學員們取得精華。

創業班除了蛋糕的製作細節外，也提供許多接單、客源聯繫、創業規劃等業界資訊，旨在讓想將甜點做為人生理想實踐的朋友們，進入業界時有人攜手，不用獨自披荊斬棘拓荒。若你是做甜點有些經驗，也想試試創業的話，編輯建議小奶油工作室的創業專攻班給各位。

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