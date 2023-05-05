范少勳抱女兒深蹲當健身　母親節要送妻NB鞋「有特殊意義」

▲范少勳（右）、小美林映唯搶逛「Grey Day 2023 灰境領域特展」 。（圖／品牌提供）



記者鮑璿安 ／台北報導

New Balance 於信義威秀前庭廣場打造「Grey Day 2023 灰境領域特展」，今（5日）邀請范少勳、小美林映唯搶先體驗，品牌以灰色精神打造鞋履以及藝術家互動體驗區。而范少勳2月宣布當爸，妻子即將迎來人生第一個母親節，對此范少勳暖心表示，要幫老婆分擔帶小孩的任務，也會送上對兩人有特殊意義的574鞋款當成紀念禮物。

▲范少勳、林映唯分別演繹Grey Day 系列9060與550鞋款 。（圖／品牌提供）

范少勳演繹Grey Day 系列9060鞋款，呈現出一種月球漫步的科技感，難得以如此輕鬆的著裝出席活動，他很推薦腳上的鞋履，認為簡單的服飾搭配之下就很吸睛，也非常喜愛品牌背後的巧思。范少勳提到，其實NB 574是他送給妻子（當時還是女朋友）的第一雙鞋，碰巧遇到下周母親節這個時間點，「再送一雙鞋給她（妻子），讓她有漫步的感覺。」不光如此，范少勳透露最近的運動就是帶孩子，常常抱著女兒做深蹲，鍛煉身體的同時也為妻子分擔帶娃工作，讓她能夠多外出走走。

▲林映唯喜歡550鞋款80年代復古街頭的感覺。（圖／品牌提供）

林映唯以棉質洋裝內搭襯衫，利用不同層次襯托腳下的經典550灰色美式復古鞋，被問到展區內喜歡的作品？她說：「我之前就有在關注Julia，利用海洋廢棄物創作，也被陳柏霖以藍色大門概念設計的灰色世界吸引，有種神秘感。」聽聞范少勳要送鞋給另一半，林映唯則笑說，「我有收過男生送的鞋，要記得給一塊錢。」范少勳還妙回，「不然他會叫妳走。」





▲Grey Day 2023 灰境領域特展，陳柏霖以藍色大門為出發點構思 。（圖／品牌提供）

本次 Grey Day 特展活動，品牌實體展出包含陳柏霖、奧山由之、 Eszter Chen等共9組職人創作，以「Grey」結合AI科技打造沉浸式體驗專區。5月12日也將釋出4款「Moon Daze」系列鞋款，以灰藍仿舊質感注入9060、550、580、Fresh Foam X More Trail v3鞋款，靈感來源於月球探險，邁出深刻步伐。





▲Grey Day 2023 灰境領域特展5月6日至5月14日登場 。（圖／品牌提供）

同時，adidas Originals推出全新「HOME OF CLASSICS」系列，以經典和創新相互融合，潮流大使Ozone搶先示範SUPERSTAR鞋款，這雙再熟悉不過的貝殼鞋除了經典白黑色調，本次帶來適合春夏的復古奶油橘配色，6位成員不約而同以個性工裝上身，搭配上趣味的雷射全像（hologram）三葉草LOGO貫穿造型。系列另也以極具標誌性的滑板鞋履CAMPUS、話題足球鞋SAMBA 等經典鞋型作為藍本，重新演繹出經典風貌，代表復古潮流的魅力仍能感染多個世代。





▲潮流大使Ozone搶先示範SUPERSTAR鞋款 。（圖／品牌提供）





▲話題足球鞋SAMBA 。（圖／品牌提供）