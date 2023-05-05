fb ig video ETtoday search mobile

范少勳抱女兒深蹲當健身　母親節要送妻NB鞋「有特殊意義」

>

▲▼NB 。（圖／品牌提供）

▲范少勳（右）、小美林映唯搶逛「Grey Day 2023 灰境領域特展」 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

New Balance 於信義威秀前庭廣場打造「Grey Day 2023 灰境領域特展」，今（5日）邀請范少勳、小美林映唯搶先體驗，品牌以灰色精神打造鞋履以及藝術家互動體驗區。而范少勳2月宣布當爸，妻子即將迎來人生第一個母親節，對此范少勳暖心表示，要幫老婆分擔帶小孩的任務，也會送上對兩人有特殊意義的574鞋款當成紀念禮物。

▲▼NB 。（圖／品牌提供）

▲范少勳、林映唯分別演繹Grey Day 系列9060與550鞋款 。（圖／品牌提供）

范少勳演繹Grey Day 系列9060鞋款，呈現出一種月球漫步的科技感，難得以如此輕鬆的著裝出席活動，他很推薦腳上的鞋履，認為簡單的服飾搭配之下就很吸睛，也非常喜愛品牌背後的巧思。范少勳提到，其實NB 574是他送給妻子（當時還是女朋友）的第一雙鞋，碰巧遇到下周母親節這個時間點，「再送一雙鞋給她（妻子），讓她有漫步的感覺。」不光如此，范少勳透露最近的運動就是帶孩子，常常抱著女兒做深蹲，鍛煉身體的同時也為妻子分擔帶娃工作，讓她能夠多外出走走。

▲▼NB 。（圖／品牌提供）

▲林映唯喜歡550鞋款80年代復古街頭的感覺。（圖／品牌提供）

林映唯以棉質洋裝內搭襯衫，利用不同層次襯托腳下的經典550灰色美式復古鞋，被問到展區內喜歡的作品？她說：「我之前就有在關注Julia，利用海洋廢棄物創作，也被陳柏霖以藍色大門概念設計的灰色世界吸引，有種神秘感。」聽聞范少勳要送鞋給另一半，林映唯則笑說，「我有收過男生送的鞋，要記得給一塊錢。」范少勳還妙回，「不然他會叫妳走。」

▲▼NB 。（圖／品牌提供）

▲Grey Day 2023 灰境領域特展，陳柏霖以藍色大門為出發點構思 。（圖／品牌提供）

本次 Grey Day 特展活動，品牌實體展出包含陳柏霖、奧山由之、 Eszter Chen等共9組職人創作，以「Grey」結合AI科技打造沉浸式體驗專區。5月12日也將釋出4款「Moon Daze」系列鞋款，以灰藍仿舊質感注入9060、550、580、Fresh Foam X More Trail v3鞋款，靈感來源於月球探險，邁出深刻步伐。

▲▼NB 。（圖／品牌提供）

▲Grey Day 2023 灰境領域特展5月6日至5月14日登場 。（圖／品牌提供）

同時，adidas Originals推出全新「HOME OF CLASSICS」系列，以經典和創新相互融合，潮流大使Ozone搶先示範SUPERSTAR鞋款，這雙再熟悉不過的貝殼鞋除了經典白黑色調，本次帶來適合春夏的復古奶油橘配色，6位成員不約而同以個性工裝上身，搭配上趣味的雷射全像（hologram）三葉草LOGO貫穿造型。系列另也以極具標誌性的滑板鞋履CAMPUS、話題足球鞋SAMBA 等經典鞋型作為藍本，重新演繹出經典風貌，代表復古潮流的魅力仍能感染多個世代。

▲▼運動單品 。（圖／品牌提供）

▲潮流大使Ozone搶先示範SUPERSTAR鞋款 。（圖／品牌提供）

▲▼運動單品 。（圖／品牌提供）

▲話題足球鞋SAMBA 。（圖／品牌提供）

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

范少勳, 小美, 林映唯, NB, New Balance

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

劉以豪用一片海芋擋上半身

劉以豪用一片海芋擋上半身

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

ET Fashion

推薦閱讀

越愛就越怕交往的三大星座！TOP 1天生敏感又悲觀，經常逃走錯失好桃花

越愛就越怕交往的三大星座！TOP 1天生敏感又悲觀，經常逃走錯失好桃花

星巴克今11點起「買一送一」！　連續2天現賺特大杯飲品

星巴克今11點起「買一送一」！　連續2天現賺特大杯飲品

對親人囂張跋扈、遇外人變小白兔！只會坑殺自己人的三大星座

對親人囂張跋扈、遇外人變小白兔！只會坑殺自己人的三大星座

這張圖第一眼看到什麼？看到它人際關係超好、財源滾滾來 Jolin想催生「蔡依林23年蜂蜜威士忌」！愛吃蛋糕竟能維持身材有訣竅 Nike經典鞋打4折！「官網快閃特惠開跑」折上折現省2千元 這樣吃才會瘦！營養師教你「用餐順序」：先喝湯、飯留到最後吃 台中LaLaport必逛鞋店再+1！　炎亞綸當店長曝「常常嫉妒女生」 Swatch歐米茄聯名錶第二彈明晚開賣！　西門店外湧排隊人潮　 謝欣穎實現生日願望「女人味多一點」　曾之喬想穿COS紅裙見姐妹

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面