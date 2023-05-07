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你也有「手機成癮症」嗎？給生活一點「儀式感」慢慢改善壞習慣

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文／女子學

你是否也跟我一樣，有著手機成癮的困擾？

對我而言，現代人要沒有手機成癮的困擾，其實是非常稀有了。因此，在這樣的時代裡，去責備一個人手機成癮，其實是沒有什麼幫助的。

▲用紙本記事，取代手機記錄。（圖／pexels@Jess Bailey Designs）

用紙本記事，取代手機記錄

最近我買了兩本記事本，一本是拿來當行事曆用的，另一本則拿來記帳。

為什麼會這麼做呢？這是因為，當我用手機記帳或是記錄行事曆的時候，往往會被手機的通知給影響，不自覺地跑去回別人訊息。

當然有些人的做法或許是「關通知」，但我覺得關通知很麻煩，關掉了之後，要不是重要的事情忘了回，不然就是跟別人的對話過了很久才回。

為了避免自己成為一個不讀不回的人，也怕錯失了重要的訊息，我選擇透過紙本記錄的方式，來減少我去接觸手機的機會。

▲瑜伽課。（圖／pexels@Elina Fairytale）

不喜歡一個人運動，那就找教練吧

其實我最近做的改變，不只是記帳的方式，還包括我去上了瑜伽課與健身課。

雖然很多人覺得健身很貴，但比起一個人上健身房，可能做錯動作受傷，或是沒有人討論如何健身，導致一直無法練出理想的體態，我更傾向找教練，就當做是花一筆錢，讓自己更有機會避免瘦不下來的情況，以及有人可以討論動作，讓自己用正確的方式使用健身器材。

而瑜伽課也是類似的。我覺得一堂課250元，其實還蠻划算的，這讓我可以不必看著YouTube或是瑜伽書籍練習，又得控管自己分心去看其他影片的可能性，同時也因為瑜伽老師會帶冥想，讓我也有機會練習到正念。

過去在聽錄音檔做正念的時候，常常會遇到分心的問題，但是當一整個班都在練習，你也不可能拿著手機在那邊滑的時候，做冥想就會來得容易許多。

因此，與其責備自己一直用手機，不如讓自己有機會把心力放在一些用不到手機的事情上面，這樣一來，你自然就會減少用手機的時間，同時做到那些你想做的事情。

當然，這些只是我的經驗分享，也許你也有更適合自己的方式。不過我覺得只要去思考兩件事情，然後去實踐它，就有助於你減少手機的使用。第一個是「做什麼事情可以讓你樂在其中，而不會去用手機的呢？」第二個則是「有什麼事情是你過去用手機才能達成，但其實可以用其他非3C的方式也能達成的呢？」新的習慣，需要時間去建立，但只要給自己對的方向，就有機會改變過去的習慣。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 3C, 手機成癮, 生活儀式感

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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