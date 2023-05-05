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快速變白必學5步驟！前導先行、先去角質都超關鍵

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

想要擁有白皙透亮的肌膚，勤奮努力的保養絕對會有回報，以下就分享5招快速變白的秘訣，可以透過產品與適合的方式，高效率養膚，輕鬆達到完美狀態。

1.定期去角質

可以根據膚質狀態，進行一周1到2次的去角質，增進後續握保養品吸收，避免營養成分卡在肌膚表面，同時可以調理角質，讓暗沉、雜質全面更新。

➜德卡 精微亮顏素，74g、售價2500元

▲美白,黛珂,德卡,倩碧,DHC,雪花秀,保養。（圖／品牌提供）

稱霸37年、熱銷No.1的精微亮顏素，是一款粉質細膩的調理單品，透過天然米糠精華、水楊酸、甘草、葡萄柚萃取成分，不僅帶給肌膚潔淨感受，同時重現平滑水煮蛋般細緻。

2.前導液先行

若是沒有洗完澡後、馬上保養的習慣，建議在所有保養程序開始之前，可以先用前導液幫助打開肌膚通道，通常這類型的單品都輕盈好吸收，先打底再滋養更高效。

➜雪花秀 潤燥養膚精華，60ml、售價2880元

▲美白,黛珂,德卡,倩碧,DHC,雪花秀,保養。（圖／品牌提供）

風靡全球的潤燥養膚精華更新到第六代，將頂級4年人蔘歷經500小時恆溫、恆濕、密封狀態，萃取出效能最高的人蔘皂苷，搭配地黃、百合、蓮花、芍藥、玉竹5種植萃，全方位滋養肌膚。

3.化妝水濕敷

做好保濕基本功，讓肌膚健康運作，黑色素才有機會被代謝，敏感肌膚首選溫和的保濕水，可以每天搭配化妝棉濕敷10到15分鐘，比較暗沉的狀態也能選擇亮白系列的化妝水，加強透亮白皙。

➜黛珂 平衡草本精粹露，300ml、售價2200元

▲美白,黛珂,德卡,倩碧,DHC,雪花秀,保養。（圖／品牌提供）

黛珂鼎鼎大名的「紫蘇水」在3月成分全面更新，裡面添加佛手柑、檸檬、葡萄柚、生薑、鼠尾草、雪松等精油成分，搭配眾多溫和的草本精華，是任何肌膚都可以使用的濕敷神器。

4.透白精華液

當然，想要肌膚白皙，挑選一支好的煥白精華液超重要，不僅成分要精純，還不能過於刺激，否則只會越保養越爛臉，建議肌膚敏感的人可以先靠櫃試用，確認適合再下手。

➜倩碧 超激光勻淨白淡斑精粹，30ml、2650元

▲美白,黛珂,德卡,倩碧,DHC,雪花秀,保養。（圖／品牌提供）

甫上市就立刻創下熱賣佳績的超激光勻淨白淡斑精粹，以皮膚科醫師品牌為定位，在高效養護的同時，也不會讓肌膚不適，配方含有日本靜岡之玉露茶以及維生素C，積極抗氧化。

5.內服調理更全面

除了肌膚外用的保養品，內在的抗氧化也要同步進行，才能讓氣色由內而外都散發透明感，建議可以多吃富含維生素C、維生素E等成分的食材，沒時間去買，透過營養品補充也很方便。

➜DHC 維他命C，30日份、售價180元

▲美白,黛珂,德卡,倩碧,DHC,雪花秀,保養。（圖／品牌提供）

日本「國民品牌」DHC是愛美人士飛日必掃貨的單品，其中，維他命C更是明星商品，小小一顆膠囊蘊含高濃度維他命C與維他命B2，每天兩顆輕鬆補充元氣。

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關鍵字：

黛珂, 德卡, 倩碧, DHC, 雪花秀, 保養

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