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王柏傑示範好萊塢風墨鏡耍帥　大方放閃：我戴什麼款式她都喜歡吧！

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記者王則絲／台北報導

王柏傑今（5日）出席美國洛杉磯眼鏡品牌OLIVER PEOPLES春夏新品發表活動，率先示範充滿好萊塢風情的墨鏡與光學眼鏡系列，他表示因為本身近視450度，所以工作之外幾乎都戴著眼鏡，問及女友謝欣穎有沒有特別喜歡他戴哪種類型的眼鏡，他大方放閃：「我戴什麼她都喜歡吧！」

▲王柏傑OLIVER PEOPLES。（圖／品牌提供）

▲王柏傑出席眼鏡品牌OLIVER PEOPLES春夏新品活動。（圖／品牌提供）

王柏傑近期主演醫護電影《疫起》熱映中，隨著好評如潮，人氣也水漲船高，備受眾品牌青睞，近期一連出席多場品牌活動。今日王柏傑獲邀演繹OLIVER PEOPLES春夏新眼鏡款式，本季以「THE "O" IN HOLLYWOOD」為主軸，主打的九款經典款式，其中王柏傑鍾愛大鏡片墨鏡，因此私心最喜歡「DRESNER」，採用鈦金屬打造，鼻橋雙槓造型很有好萊塢明星的氣場；日常最需要的光學眼鏡，他則相當中意「LATIMORE」，乍看簡樸的外型，透過俐落框型彰顯個性。

▲王柏傑OLIVER PEOPLES。（圖／品牌提供）

▲王柏傑OLIVER PEOPLES。（圖／品牌提供）

▲王柏傑私心喜歡的「DRESNER」和「LATIMORE」鏡款。（圖／品牌提供）

王柏傑私下擁有十分多樣的鏡款，問及女友謝欣穎有沒有特別喜歡他戴哪種類型的眼鏡，他在媒體們面前大方放閃：「我戴什麼她都喜歡吧！」剛好日前王柏傑才幫謝欣穎舉辦了一場溫馨的「硬漢生日會」，兩人漸漸愛得高調起來，不過關於禮物的部分他執意不透露詳細內容，但很感激OLIVER PEOPLES率先送了一款眼鏡給謝欣穎。

對於兩人交往後不斷傳出情變，王柏傑看得很開、幾乎不在意，問他會不會覺得很困擾？他淡然回答：「不會呀！（謠言）不攻自破嘛。」近期謝欣穎錄製實境節目《光露營就很忙了》，而訪問中問及同為《華燈初上》演員群的王柏傑會不會羨慕？他直言：「不會！累死了。他們說很好玩，但我自己看覺得好累，有攝影機在拍攝我覺得心態多少有點不一樣。」

▲▼COS台北旗艦店推出2023年春夏季Atelier系列。（圖／記者周宸亘攝）

▲謝欣穎出席COS台北旗艦店2023年春夏季Atelier系列活動。（圖／記者周宸亘攝）

情侶兩人工作繁忙，昨晚（4日）謝欣穎也才現身COS公開活動，當天謝欣穎分享新一歲的願望是希望自己的穿著改變一些，「我之前太有個性，少了女人味，這個系列剛好很符合我現在想要的感覺，又不會有距離感。」身上穿著COS 2023年春夏季Atelier高端系列的黑色深V連身裙，特別符合她此刻的心境，驚艷在場粉絲們。

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關鍵字：

王柏傑, OLIVER PEOPLES

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