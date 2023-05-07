九份老街一日遊　阿柑姨芋圓必吃、登基隆山步道看無敵海景

文／MENU美食誌

想體驗九份山城的美景，跟著小編走就對了！

一日遊行程美食攻略：

CHLIV Jiufen→昇平戲院 → 九份大發選物 → 食不厭 → 雞籠山登山步道 → 阿柑姨芋圓 → 野事草店Wild Herbs→ 金瓜石博物館 → 阿妹茶樓→九份夜間導覽

CHLIV JIUFEN

輕便路59-1號

第一站要帶大家來喝有著非常厲害拉花的咖啡，開啟一天的早晨！

由2016年東京世界拉花公開賽的冠軍Chris所創立的品牌，建築視覺上為黑色系，特別設計了半開放式的吧台，方便現場表演拉花給顧客欣賞，店內有著自己品牌的周邊商品，偶爾也會有裝置藝術展。

接著帶大家來到見證過九份大半世紀歷史的懷舊老戲院－昇平戲院，曾為「悲情城市」、「多桑」、「戀戀風塵」等電影取景及故事背景。讓小編帶大家搭乘時光機回到那個曾經的美好年代！之後可以在九份老街走走，再到九份大發選物買一些可愛的小物，當做伴手禮！

▲CHLIV JIUFEN。（圖／美食客Meanna Wu提供）

食不厭

瑞芳區金光路221號

午餐時間要帶大家來一間在九份非常厲害的餐廳！位在九份往金瓜石的金光路上轉角，賣的品項雖不多，但道道是經典，特別推薦午仔魚一夜干、貓飯、薑片小卷、鐵鍋牛肋條，店家不能預約，需要現場排隊。

吃飽喝足後要去練練肺活量了！九份老街上方的雞籠山登山步道，是欣賞九份山海景的最佳去處，因為基隆山從金瓜石遠望過來，像一個孕婦仰臥在大地上，因此又有大肚美人山的稱號。

▲食不厭。（圖／美食客艾咪食記提供）

阿柑姨芋圓

豎崎路5號

美景永遠看不夠，這次用銅板價邊吃美食配美景！阿柑姨芋圓是九份老街歷久不衰的老字號甜品，必點招牌綜合芋圓冰，手工芋圓口感軟Q，除了內用外，也有生芋圓可以外帶，讓你在家也能享受美食！

▲阿柑姨芋圓。（圖／美食客xin提供）

野事草店 WILD HERBS GALLERY

瑞芳區輕便路147號

享用完芋圓，要帶大家來一間隱身在山城秘境中的一座純白藥草美術館！野事草店是一家以藥草為主題的咖啡店，結合生活美學、食味創作的複合式展覽空間，氣氛營造、飲料甜點都非常用心。推薦康普茶、野草鮮奶茶、雞蛋燒。

用完下午茶，要帶大家來金瓜石黃金博物館採黃金！園區共有三處室內博物館，煉金館、金屬工藝館以及黃金館，最不能錯過就是擁有價值上億元金磚的黃金館，在這裡可以親身體驗到當時真實的場景，非常有趣！

▲野事草店 WILD HERBS GALLERY。（圖／美食客Faye Chen提供）

阿妹茶樓

市下巷20號

九份就是白天欣賞美麗的海灣景緻，晚上看萬家燈火！來到古色古香建築外觀的阿妹茶樓，有著濃厚中式氣氛的裝潢風格，接近傍晚時紅燈籠便會點亮，氛圍極好！茶樓也有供應飲品及餐點，比較可惜的是沒有太出色的表現。

晚餐結束後，帶大家來參加九份夜間導覽，活動從晚間8點開始到10點，走進除了九份老街以外的景點，體驗不一樣的山城。夜幕拉下，小編要在一片金黃色燈光的簇擁之下跟大家道晚安了！

▲阿妹茶樓。（圖／美食客TOP炫提供）



※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權