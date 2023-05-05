能愛情長跑、白頭偕老夫妻都有的4大特徵！理性溝通、分際交友都超重要

文／CC 圖／JTBC

每個人都希望擁有幸福完美的愛情，但真正可以攜手長跑、走入婚姻的關鍵，其實不在於有多相愛，而是懂得相處，以下就盤點多個可以走到結婚的情侶都具備的特徵，想要擁有高品質愛情先學會這些。

＃理性解決問題

在感情中，兩個人互相磨合、碰撞，如果都是用情緒解決問題，往往狠毒又傷人，長時間下來，能有多少激情經得起消耗？所以，在問題來臨時，更重要的是先放下情緒，理性分析問題，並且找出兩人都認為最好的解決方案，一味的發脾氣，無濟於事。

＃分際結交朋友

現代人際關係複雜、多重身份很常見，但想要維持高品質的長久愛情，懂得跟異性保持恰到好處的分際很重要，不應該是誰來都好，隨時讓對方擁有安全感，這是兩人在一起都該有的約束，彼此讓對方放心，才能使信任的紐帶更緊密。

＃培養共同興趣

人的一生不可能每天都在轟轟烈烈談戀愛，這種炙熱的悸動，久了都會膩，不是說不愛對方，只是該把他放在重要的位置，用更綿延悠長的「愛」來呵護；想要強化這份感情，不妨一起培養共同興趣，讓彼此有更多互動的機會，可能是遊戲中的戰友、旅行中的夥伴等等，透過不同的情境轉換，不但能更了解對方，也成為更牢固的關係。

＃懂得溝通談心

很多誤會與摩擦，往往都是起源於沒有良好的溝通，不要總等到吵架時才抒發彼此的不滿，這樣的狀態下，往往兩人口氣不好，不只說出口的話傷人，對方該聽的沒聽，不該聽的都走心，所以建議每天或每周花點時間聊聊，建立暢通管道，也可以提前預防爭執的發生。