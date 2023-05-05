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排36小時搶到Swatch歐米茄聯名錶超high！　金針點綴小粉紅更驚喜

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▲▼ Swatch X OMEGA聯名錶開賣 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Swatch西門形象店今晚7時開賣MoonSwatch Moonshine™ Gold，店外有多達近200位民眾排隊。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch與歐米茄（OMEGA）聯名錶第二彈MoonSwatch Moonshine™ Gold今（5日）晚間7時於Swatch西門形象店正式開賣，品牌雖不透露數量，但仍吸引多達近200人徹夜排隊，只為搶此款只在滿月之日製作鍍歐米茄獨家Moonshine™ Gold金色計時秒針、且在滿月之日才銷售的特別版腕錶，排了近36小時、第一位買到新錶的Willie表示很開心能買到具歐米茄經典元素的錶款，開箱後更驚喜，金針尖端竟點綴其他版本沒有的粉紅色，因為這波金針是在4月「Pink Moon」滿月當天製作，特別融入小巧思點綴粉紅色。

▲▼ Swatch X OMEGA聯名錶開賣 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲第一位買到MoonSwatch Moonshine™ Gold腕錶的錶迷Willie，排了近36小時終於入手。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ Swatch X OMEGA聯名錶開賣 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲在台灣銷售的這波MoonSwatch Moonshine™ Gold腕錶的金針於4月「Pink Moon」滿月時製作，因此金針尖端點綴粉紅色。（圖／記者陳雅韻攝）

MoonSwatch Moonshine™ Gold腕錶雖然未限量，但其製程與銷售模式別出心裁而讓錶迷瘋狂，品牌特別強調鍍上了來自Swatch集團精煉廠的回收黃金製成的Moonshine™ Gold中央計時秒針，只在滿月當天才製作此金針，銷售日期也是滿月之日，全球各城市都要等總部決定上市日期，且只限形象店銷售不開放網購，難買程度讓此錶身價水漲船高，定價9,100元，已在腕錶交易平台Chrono24已被炒上3萬元，而台灣是第三波上市的市場，且金針尖端點綴前兩波錶款沒有的粉紅色，預料價格會被炒到更高。

▲▼ Swatch & G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲OMEGA x Swatch MoonSwatch第二代MoonSwatch Moonshine™ Gold計時秒針鍍上歐米茄Moonshine™ Gold。（圖／Swatch提供，以下同）

今第一位買到MoonSwatch Moonshine™ Gold腕錶的錶迷Willie，去年也到台北101購物中心形象店搶買第一代Swatch與歐米茄聯名的MoonSwatch，有別於去年猶如比賽跑的「Swatch之亂」，他盛讚此次排隊動線流暢，而讓他願意排36小時的原因是MoonSwatch完美融入歐米茄登月錶元素，不到1萬元便能入手很吸引人。

▲▼ Swatch & G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲MoonSwatch Moonshine™ Gold首度在台北開賣，9,100元。

跨界聯名總能成功炒熱話題，Converse近日與街頭文化傳奇教父及跨界藝術家藤原浩的個人品牌Fragment Design攜手，為經典Weapon鞋款注入新意，以招牌的寶藍和黑色詮釋，採用全皮革鞋面，搭配同色系Y-bar、加墊鞋領、加墊星箭LOGO和鞋頭覆面，而鞋後跟側壓印Fragment Design LOGO，鞋舌則飾有初代Weapon織標和毛圈面料內襯，此外，還推出一系列連帽衫、寬鬆款針織T恤等服裝，吸引潮流迷目光。

▲▼Converse 。（圖／公關照）

▲Converse攜手街頭文化傳奇教父藤原浩的個人品牌Fragment Design，打造Weapon高筒鞋4,180元。（圖／Converse提供，以下同）

▲▼Converse 。（圖／公關照）

▲Converse x FRGMT連帽T，2,980元。

►Swatch歐米茄聯名錶第二彈明晚開賣！　西門店外湧排隊人潮　

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關鍵字：

Swatch, OMEGA, 歐米茄

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