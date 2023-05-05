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吃水果也管用！盤點「曬不黑5個方法」，小心曬醜又曬老

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▲▼吃水果也管用！盤點「曬不黑5個方法」 。（圖／達志示意圖）

▲夏季曬不黑有秘訣。（圖／達志示意圖，以下同）

編輯／Lily

隨著夏季腳步的接近，氣溫越來越高，天氣悶熱到受不了！愛美女生就是要做好防曬，全面抵禦紫外線，否則容易曬黑又曬老，盤點5個曬不黑方法，記下來準沒錯！

#避免長時間曝曬陽光

在烈日下長時間曝曬會導致皮膚曬黑，因此建議在陽光最強烈的時間避免外出，研究指出，早上6點至10點是紫外線輻射最高的時間段，建議在外出時做好防曬措施，搭配使用遮陽傘或遮陽帽更加分。

#使用防曬產品SPFF30以上防曬產品

使用含有足夠SPF值的防曬產品可以幫助阻擋紫外線的傷害，減少皮膚曬黑的風險。建議使用SPF值為30或以上的防曬霜，記得要定時補擦防曬乳，外出時可以攜帶防曬噴霧，隨時補噴也方便。

▲▼吃水果也管用！盤點「曬不黑5個方法」 。（圖／Unsplash）

▲選擇長袖透氣衣物是戶外運動的好選擇。（圖／Unsplash）

#穿著透氣長袖衣物

擔心會曬黑，輕薄透氣的長袖衣物是你的好夥伴，幫助防止陽光只接照射皮膚，減少曬黑的風險。

#增加飲用水量

曝曬在陽光之下，這時候更有攝取充足水分，幫助肌膚維持健康狀態，使肌膚更具有彈性和抵抗力，進而降低因曬傷引起的皮膚問題。

▲▼吃水果也管用！盤點「曬不黑5個方法」 。（圖／達志示意圖）

▲抗氧化水果多多補充也有幫助。

#吃含有抗氧化物的食物

若你正在曝曬或是曬後肌膚需要修復，建議補充含有抗氧化食物幫助修復受損的肌膚細胞，減少曬黑風險，像是藍莓、綠茶、番茄等食物都是好選擇。

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關鍵字：

曬黑, 防曬, 方法, 抗老, 紫外線

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