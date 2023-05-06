營養師傳授「吃麵包不發胖3重點」，記得搭配蔬菜、蛋白質一起吃

▲營養師分享一餐麵包以2片吐司為限。（圖／達志示意圖，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

想要減重但又戒不掉麵包嗎？營養師孫語霙在臉書分享，市售麵包多數都是高油、高糖、高熱量，且麵包製作過程中，為了增加口感多半加入大量的砂糖和奶油，要如何怎麼吃麵包不發胖呢？她貼心列出3大重點請筆記！

#一餐麵包的熱量控制在280大卡左右

營養師孫語霙分享，280大卡的熱量大概就是1個貝果、2片吐司的份量，如果正處於減脂期，建議這個份量再減半。

#搭配蔬菜、蛋白質一起吃

麵包建議搭配蔬菜和蛋白質一起吃，這樣一來能延緩血糖上升，避免吃完沒多久就餓了，營養師舉例像是水煮蛋搭配麵包，或是鮪魚蔬菜吐司，會比單吃麵包來得好。

#盡量挑高纖、有營養的麵包

想要吃麵包不發胖，挑選麵包有技巧，像是全麥吐司，有堅果、起司塊的歐式麵包，或是這幾年很紅的豆渣貝果，都是不錯的選擇。

▲吃麵包可搭配豆漿，讓營養更為全方位。

減重可以吃麵包嗎？營養師高敏敏則表示，為但如果早餐吃麵包、下午也吃麵包，每天都要吃一兩顆麵包，甚至把麵包當正餐，那就不太好，因為麵包含有大量碳水化合物，除了可能導致變胖，也會讓人更沒精神。如果真的想吃，推薦搭配鮮乳、優酪乳、豆漿一起享用，獲取更全面的營養。