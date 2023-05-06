愛馬仕凱莉包竟唱歌跳舞！超乎想像的奇幻劇場來台　比利時大咖導演執掌

▲愛馬仕凱莉包成為劇場演員，唱歌跳舞讓人驚嘆。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

4個HERMES（愛馬仕）凱莉包排排站，接著手舞足蹈唱起歌？現實生活不可能發生，但在創作的世界裡，什麼都可能。這是愛馬仕構築的奇幻劇場《愛馬仕飛馬行空》（On the Wings of HERMES）中的一個場景，整齣劇透過導演、編舞家、演員、技術人員的現場表演與拍攝呈現，看完除了用力拍手，更會不停回味讚嘆：「我剛才看到了什麼？是怎麼辦到的！」

▲第4幕「錯視幻影」，大玩比例遊戲，你看到的不一定是真實的。

《愛馬仕飛馬行空》在台北流行音樂中心演出至5月14日，結合去年的年度主題「輕盈」與今年的「天馬行空」，用6幕劇描述6隻小飛馬尋找屬於自己輕盈的方法，因為唯有輕盈，才能長出翅膀、翱翔天際。

這齣劇由知名比利時導演Jaco Van Dormael、編舞家Michèle Anne De Mey以及Astragales舞團攜手打造，每一幕戲在場內的不同區域演出，觀眾從第1幕到第6幕需依序換位欣賞，沉浸於其中。

▲第5幕「包包四重唱」，4個凱莉包手舞足蹈，張開口大聲唱歌超歡樂。

坐在台下，你會聽到導演說「Action」，看到攝影師專注地操控鏡頭，即時拍攝投射到大螢幕，演員可能用雙手或是戴上馬兒頭套等各種方式演出，愛馬仕的包包、口紅等都是戲中的要角，例如第3幕「馬戲團」，演員用手演出馬戲團裡的小馬，雖然不停跌倒，但不放棄練習，第5幕「包包四重唱」，4個凱莉包張嘴唱歌、揮手跳舞，最小的包包還飛了起來，超歡樂的氣氛，看著看著嘴角忍不住上揚。

▲第3幕「馬戲團」，演員用手演出小馬走鋼索，愛馬仕瓷器成為道具。

最後一幕「無重力」，螢幕上一對佳偶乘著風飛到蔚藍空中，時而被吹散、時而緊緊相擁，顯得浪漫輕盈，但目光往下，看到男女演員竟是躺在地上演出各種乘風姿態，工作人員用風筒製造氣流，霎時覺得真實與夢幻就在眼前轉換，也十足佩服演員的功力與創作者的無限想像力。

▲第6幕「無重力」，演員躺在地上演出，投射到大螢幕，竟變成在天空中翱翔。

整齣劇從巴黎原汁原味搬到台灣，團隊早在兩周前便進駐台北流行音樂中心設置場景與道具機關，加上無數的練習彩排才得以呈現，導演Jaco Van Dormael是比利時鬼才級人物，1991年執導的《托托小英雄》（Toto the Hero）奪下坎城影展金攝影獎，他的長片作品不多，但每一部都受到矚目。

《愛馬仕飛馬行空》採免費預約觀賞，即日起至5月14日在台北流行音樂中心南基地廣場登場，除了5月9日休展，其餘日期都有演出，雖然目前幾乎滿額，但若有人取消仍有機會搶到入場機會，很值得一試。

▲第1幕「反轉重力」，攝影機360度旋轉，讓原本在地面的物品翻轉到空中。





▲第2幕「遷徙手套的飛行」，看到左邊空中彩色的手套了嗎？是演員現場演出投射至大螢幕而成。