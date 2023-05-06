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肩頸緊繃、雙眼酸澀？此生不做會後悔3大超舒壓課程

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記者李薇／台北報導

現代生活步調緊湊、工作壓力大，需要更多放鬆的時間，當然，讓自己變美也可以提升愉悅心情，以下就盤點多個厲害的身體SPA舒壓課程，找時間好好療癒一下。

＃ilāpothecary英草社 X Revive Spa盎然 恬靜。睡悅，90min、售價3600元

▲英草社,ilāpothecary,Revive Spa,盎然,SPA,杉杏,東森自然美,。（圖／品牌提供）

最讓人放鬆的英草社這次攜手盎然護膚中心，研發出最適合現代人的舒壓手技，特別適合肩頸、上背緊繃的上班族，運用美容師熟捻靈巧的手技，徹底釋放肌肉壓力，搭配有「幸福之油」美譽的No.19 濃情蜜意瑪卡菁植油，細緻絲柔如氣墊般的質地，在美容師溫熱的雙手下，迅速在肌膚融化，淡淡植物萃取香氣瞬間溢滿房間，秘魯瑪卡、巴西人蔘搭配茉莉精油成分，緊緻肌膚、穩定情緒，做完晚上更好睡。

＃杉杏 低頭族零重力課程，95分鐘、售價3800元

▲英草社,ilāpothecary,Revive Spa,盎然,SPA,杉杏,東森自然美,。（圖／品牌提供）

「竹北最美SPA」杉杏光是踏進店內就讓人感受到舒緩能量，這次推出的課程特別使用熱能儀器搭配精油按摩，運用美容師恰到好處的力道，讓肌膚酸脹被釋放，更厲害的是獨特刮痧手法，疏通眼周穴道，長時間看3C的人特別適合，做完都有立刻晶亮水潤的感覺。

＃東森自然美 五行經絡課程，80分鐘、售價4500元

▲英草社,ilāpothecary,Revive Spa,盎然,SPA,杉杏,東森自然美,。（圖／品牌提供）

喜歡重度按摩舒壓的人必選這套五行經絡課程，美容師運用手部幫助深度經絡與穴位按摩，具有一定勁道的推壓，全方位深層舒緩，搭配天然植萃精油，淡雅的大自然香氣，從五感就開始釋放疲憊壓力。

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關鍵字：

英草社, ilāpothecary, Revive Spa, 盎然, SPA, 杉杏, 東森自然美

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