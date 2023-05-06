台南女婿AKIRA回鄉逛Ralph Lauren　母親節要送林志玲「超暖禮物」

記者鮑璿安／台南報導

台灣首間The World of Ralph Lauren雷夫羅倫之家進駐台南，今（6日）請到「國民姐夫」AKIRA、邵雨薇現身站台，兩人身穿品牌頂級紫標系列，而AKIRA回到愛妻林志玲家鄉台南格外熟悉，言語間更是放閃無極限，他說要送一件絲綢禮服給妻子，想讓她時時刻刻美麗。





▲AKIRA穿上品牌紫標系列白色亞麻西裝套裝 。（圖／品牌提供）

AKIRA穿上品牌紫標系列白色亞麻西裝套裝現身，他與台南頗有淵源，2019年曾回台南舉辦婚宴，這次再度前來他特別推薦百貨隔壁的晶英酒店，「婚禮就住在這邊，飯店員工非常照顧我們，今年初我還去安平拍了實境節目《神秘五金行》， 我們有在當地畫壁畫，希望台南或是國外的朋友到台南可以去逛逛，順便拍個照上傳，留給大家回憶。」而下周就是母親節，AKIRA也趁機放閃，大讚林志玲個性「絲滑柔順」，所以聯想到要送品牌的絲綢禮服給她，「希望她身為媽媽也不要忘記愛美」。

此外，AKIRA過去拍攝寫真時就曾穿著過Ralph Lauren服飾，都是他自己搭配，之後甚至被設計師Ralph Lauren本人看到留下深刻印象，雙方因此結緣。本季品牌「California Dreaming」自由奔放的加州為靈感，AKIRA認為穿起來英挺，非常有氣勢，還推薦大家入手品牌的西裝，大讚無論剪裁或是材質都是世界第一。

▲邵雨薇以開襟毛衣搭配針織背心與深藍色長裙，喜愛可柔可剛的風格 。（圖／品牌提供）

邵雨薇以開襟毛衣搭配針織背心與深藍色長裙，她喜歡品牌可柔可剛的中性氣息，直言女生很需要帥氣與女人味並存，也提到自己買衣服不手軟，因為要遇到合適的非常難，所以與其讓自己後悔還不如帶走，這次的任務還要順道幫媽媽物色禮物。隨著老錢風盛行，雷夫羅倫之家以全新美式「Modern摩登」為設計概念，也將特別販售家居系列商品；以加州為靈感的春夏系列中，為日常注入西岸的多元生活樣貌。

▲The World of Ralph Lauren 新光三越台南新天地 。（圖／品牌提供）

另一個受到矚目的系列，COS 2023年春夏季Atelier系列瞄準高端服飾，以法國技藝為象徵，提供15套女裝、7套男裝，包含空間感的寬松連衣裙、裝飾有精美細小齒狀邊緣的絲質裙子，可切換正式以及派對場合，在春夏帶來高級華麗氛圍。

▲COS 2023年春夏季Atelier系列瞄準高端服飾 。（圖／品牌提供）