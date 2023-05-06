fb ig video ETtoday search mobile

台南女婿AKIRA回鄉逛Ralph Lauren　母親節要送林志玲「超暖禮物」

>

記者鮑璿安／台南報導

台灣首間The World of Ralph Lauren雷夫羅倫之家進駐台南，今（6日）請到「國民姐夫」AKIRA、邵雨薇現身站台，兩人身穿品牌頂級紫標系列，而AKIRA回到愛妻林志玲家鄉台南格外熟悉，言語間更是放閃無極限，他說要送一件絲綢禮服給妻子，想讓她時時刻刻美麗。

▲▼The World of Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲AKIRA穿上品牌紫標系列白色亞麻西裝套裝 。（圖／品牌提供）

AKIRA穿上品牌紫標系列白色亞麻西裝套裝現身，他與台南頗有淵源，2019年曾回台南舉辦婚宴，這次再度前來他特別推薦百貨隔壁的晶英酒店，「婚禮就住在這邊，飯店員工非常照顧我們，今年初我還去安平拍了實境節目《神秘五金行》， 我們有在當地畫壁畫，希望台南或是國外的朋友到台南可以去逛逛，順便拍個照上傳，留給大家回憶。」而下周就是母親節，AKIRA也趁機放閃，大讚林志玲個性「絲滑柔順」，所以聯想到要送品牌的絲綢禮服給她，「希望她身為媽媽也不要忘記愛美」。

此外，AKIRA過去拍攝寫真時就曾穿著過Ralph Lauren服飾，都是他自己搭配，之後甚至被設計師Ralph Lauren本人看到留下深刻印象，雙方因此結緣。本季品牌「California Dreaming」自由奔放的加州為靈感，AKIRA認為穿起來英挺，非常有氣勢，還推薦大家入手品牌的西裝，大讚無論剪裁或是材質都是世界第一。

▲▼The World of Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲邵雨薇以開襟毛衣搭配針織背心與深藍色長裙，喜愛可柔可剛的風格 。（圖／品牌提供）

邵雨薇以開襟毛衣搭配針織背心與深藍色長裙，她喜歡品牌可柔可剛的中性氣息，直言女生很需要帥氣與女人味並存，也提到自己買衣服不手軟，因為要遇到合適的非常難，所以與其讓自己後悔還不如帶走，這次的任務還要順道幫媽媽物色禮物。隨著老錢風盛行，雷夫羅倫之家以全新美式「Modern摩登」為設計概念，也將特別販售家居系列商品；以加州為靈感的春夏系列中，為日常注入西岸的多元生活樣貌。

▲▼The World of Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲The World of Ralph Lauren 新光三越台南新天地 。（圖／品牌提供）

另一個受到矚目的系列，COS 2023年春夏季Atelier系列瞄準高端服飾，以法國技藝為象徵，提供15套女裝、7套男裝，包含空間感的寬松連衣裙、裝飾有精美細小齒狀邊緣的絲質裙子，可切換正式以及派對場合，在春夏帶來高級華麗氛圍。

▲▼COS 。（圖／品牌提供）

▲▼COS 。（圖／品牌提供）

▲COS 2023年春夏季Atelier系列瞄準高端服飾 。（圖／品牌提供）

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

Ralph Lauren, AKIRA, 邵雨薇

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

劉以豪用一片海芋擋上半身

劉以豪用一片海芋擋上半身

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

小狐狸咖啡店甜點、空間超好拍

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

「月球隕石」做成包包超瘋狂！

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

誰穿都辣！H&M X MUGLER3大亮點公開

ET Fashion

推薦閱讀

這張圖第一眼看到什麼？看到它人際關係超好、財源滾滾來

這張圖第一眼看到什麼？看到它人際關係超好、財源滾滾來

對親人囂張跋扈、遇外人變小白兔！只會坑殺自己人的三大星座

對親人囂張跋扈、遇外人變小白兔！只會坑殺自己人的三大星座

吃水果也管用！盤點「曬不黑5個方法」，小心曬醜又曬老

吃水果也管用！盤點「曬不黑5個方法」，小心曬醜又曬老

星巴克今11點起「買一送一」！　連續2天現賺特大杯飲品 濕疹、乾癬老是治不好？營養師揭「10種食物」要避開：易使皮膚敏感 為了愛什麼都能改的三大星座！TOP 1常耍小任性，就是為了博另一半關心 排36小時搶到Swatch歐米茄聯名錶超high！　金針點綴小粉紅更驚喜 能愛情長跑、白頭偕老夫妻都有的4大特徵！理性溝通、分際交友都超重要 金喜愛舊照清純美爆發！凍齡保養公開　年過50依舊有澎潤少女肌 營養師傳授「吃麵包不發胖3重點」，記得搭配蔬菜、蛋白質一起吃

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面